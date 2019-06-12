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Гродненская региональная таможня проводит отбор кандидатов на службу в таможенные органы

13.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Гродненская региональная таможня проводит отбор кандидатов на службу в таможенные органы на должности государственных служащих и служащих, обеспечивающих работу госоргана.

  Приглашаются граждане Республики Беларусь, имеющие высшее образование (юридическое, экономическое, техническое, лингвистическое, IT-технологии), способные по своим личным, моральным, деловым качествам и состоянию здоровья выполнять возложенные на таможенные органы функции.

  Представляются социальные гарантии, бесплатное обучение основам таможенного дела и перспективы карьерного роста.
 
  Служба предполагается в пунктах пропуска «Брузги» и «Привалка» (Гродненский р-н), «Берестовица» (Берестовицкий р-н), «Бенякони» (Вороновский р-н), «Каменный Лог» (Ошмянский р-н), «Котловка» (Островецкий р-н).
 
  Для получения информации по вопросу приема на работу вы можете обратиться по адресам: 

  г. Гродно, ул.Карского, д.53  с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) или по тел. (80152) 79-80-11, (80152) 79-80-81;

  г. Ошмяны, ул.Коласа, д.5 с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) или по тел. (8-01593) 4-90-10.
 
  Информацию можно также получить непосредственно у начальников таможенных постов по территориальности, позвонив по телефонам, указанным на сайте таможни grt.customs.gov.by в рубрике «Контакты».
 
  Юлия РОМАНЮК,
 официальный представитель Гродненской региональной таможни


 
Теги: Гродно
 
 
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