Источник материала: Пинский Вестник

Гродненская региональная таможня проводит отбор кандидатов на службу в таможенные органы на должности государственных служащих и служащих, обеспечивающих работу госоргана.

Приглашаются граждане Республики Беларусь, имеющие высшее образование (юридическое, экономическое, техническое, лингвистическое, IT-технологии), способные по своим личным, моральным, деловым качествам и состоянию здоровья выполнять возложенные на таможенные органы функции.

Представляются социальные гарантии, бесплатное обучение основам таможенного дела и перспективы карьерного роста.

Служба предполагается в пунктах пропуска «Брузги» и «Привалка» (Гродненский р-н), «Берестовица» (Берестовицкий р-н), «Бенякони» (Вороновский р-н), «Каменный Лог» (Ошмянский р-н), «Котловка» (Островецкий р-н).

Для получения информации по вопросу приема на работу вы можете обратиться по адресам:

г. Гродно, ул.Карского, д.53 с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) или по тел. (80152) 79-80-11, (80152) 79-80-81;

до(перерыв на обед с 13:00 до 14:00) или по тел.

г. Ошмяны, ул.Коласа, д.5 с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) или по тел. (8-01593) 4-90-10.

Информацию можно также получить непосредственно у начальников таможенных постов по территориальности, позвонив по телефонам, указанным на сайте таможни grt.customs.gov.by в рубрике «Контакты».





Юлия РОМАНЮК ,

официальный представитель Гродненской региональной таможни