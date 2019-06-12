﻿ Под Солигорском женщина на Renault не пропустила МАЗ: пострадали 6 человек, в том числе 4 ребенка. 21.by
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Под Солигорском женщина на Renault не пропустила МАЗ: пострадали 6 человек, в том числе 4 ребенка

13.06.2019 10:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шесть человек, в том числе четыре ребенка получили травмы в аварии, которая произошла 12 июня в Солигорском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


По информации инспекторов, в 15.55 на 122-м километре трассы Р55 Бобруйск — Глуск — Любань возле деревни Погост водитель Renault Megane, поворачивая налево со второстепенной дороги, не пропустила ехавший по главной грузовик МАЗ.


В результате ДТП 38-летняя водитель легковушки (жительница Слуцка), ее 10-летний сын, а также 39-летняя пассажирка, ее 9-летняя и 8-летняя дочери и 15-летний племянник (все граждане РФ) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.


Водители, а также пассажирка Renault, которая находилась на переднем сиденье, были пристегнуты ремнями безопасности. Дети перевозились без специальных удерживающих устройств и ремнями безопасности пристегнуты не были.

 
 
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Дети перевозились без специальных удерживающих устройств и ремнями безопасности пристегнуты не были.
 
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