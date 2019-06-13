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В США мужчина приговорен к казни за убийство своих пятерых детей

14.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Житель американского штата Южная Каролина Тимоти Джонс был приговорен к смертной казни за убийство пятерых детей, сообщила газета Durham Herald Sun.

Вердикт присяжных оказался единогласным.

Джонс признался в том, что 5 лет назад он убил своих пятерых детей, которым было от 1 до 8 лет. После этого преступник перевез их тела через несколько штатов, а затем выбросил.

Адвокат Тимоти Джонса просил дать ему пожизненный срок без права на помилование, утверждая, что его подзащитный страдает от шизофрении. Родственники Джонса также просили сохранить ему жизнь.

 
 
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Житель американского штата Южная Каролина Тимоти Джонс был приговорен к смертной казни за убийство пятерых детей, сообщила газета Durham Herald Sun. Вердикт присяжных...
 
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