Озеро и экскурсии: пятерка курортов стран Содружества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До 7 тысяч рублей в сутки готовы тратить российские туристы на летний отдых. Главные критерии выбора – это безвизовый въезд, русскоговорящее население, гостеприимство и вкусная еда. Поэтому – все чаще предпочитают курорты СНГ, сообщает «МИР 24».

Курорт Боровое в Казахстане расположен в сосновом бору в окружении 14-ти озер. Его называют «казахстанской Швейцарией». Из маленькой кумысолечебницы он превратился в огромную курортную зону.

Озеро Нарочь, Беларусь. Нарочанский заповедник это почти сто тысяч гектаров лесов и чистейших озер. Самое большое из них – Нарочь, за что его прозвали «белорусским морем». Привлекает это место и своей историей. Здесь много костелов и монастырей 17-18 го веков.

И пляжами, и экскурсиями привлекает Азербайджан. Курортный сезон на Каспии длится с мая по сентябрь. А столицу республики Баку называют новыми Эмиратами. Рядом с древнейшими храмами и шедеврами в стиле венецианской и французской готики стоят небоскребы в 50 этажей.

Озеро Иссык-Куль в Кыргызстане самое большое в стране и одно из 30-ти крупнейших в мире. В переводе на русский Иссык-Куль означает «горячее» – оно не замерзает даже зимой. А еще туристов привлекает сюда редкое сочетание морского и горного климатов.