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Фоторепортаж с Троицкого бала

17.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Стало доброй традицией в день Святой троицы проводить бал православной молодежи. При благословении архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана Троицкий бал проходит в Пинске в третий раз. На территории прихода храма Святых князей Петра и Февронии собирается несколько сотен пинчан, чтобы насладится красотой и грацией вальсирующих. Таких в минувшее воскресенье здесь собралось 90 пар в возрасте от 5 до 70 лет. Цель проведения бала направлена не только на привлечение молодежи к православной вере и церкви, но и на поддержание семейных ценностей. 














































  Анна ВЕРЕНИЧ
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  Стало доброй традицией в день Святой троицы проводить бал православной молодежи. При благословении архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана Троицкий бал...
 
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