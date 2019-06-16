|
Фоторепортаж с Троицкого бала
17.06.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Стало доброй традицией в день Святой троицы проводить бал православной молодежи. При благословении архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана Троицкий бал проходит в Пинске в третий раз. На территории прихода храма Святых князей Петра и Февронии собирается несколько сотен пинчан, чтобы насладится красотой и грацией вальсирующих. Таких в минувшее воскресенье здесь собралось 90 пар в возрасте от 5 до 70 лет. Цель проведения бала направлена не только на привлечение молодежи к православной вере и церкви, но и на поддержание семейных ценностей.
Анна ВЕРЕНИЧ
Фото автора
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало доброй традицией в день Святой троицы проводить бал православной молодежи. При благословении архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана Троицкий бал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)