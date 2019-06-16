Фоторепортаж с Троицкого бала

Источник материала: Пинский Вестник

Стало доброй традицией в день Святой троицы проводить бал православной молодежи. При благословении архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана Троицкий бал проходит в Пинске в третий раз. На территории прихода храма Святых князей Петра и Февронии собирается несколько сотен пинчан, чтобы насладится красотой и грацией вальсирующих. Таких в минувшее воскресенье здесь собралось 90 пар в возрасте от 5 до 70 лет. Цель проведения бала направлена не только на привлечение молодежи к православной вере и церкви, но и на поддержание семейных ценностей.



Анна ВЕРЕНИЧ

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