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Бережков: если есть противостояние «Динамо-Минск» – Захаров, то давайте это использовать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Изменения коснулись и Кубка Салея – первого турнира сезона. «Финал четырех» пройдет в Орше. Гарантированные места там получили «Юность» и «Динамо». Еще две путевки получат победители группового этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Уже многие предвкушают повторение противостояния «Юности» и «Динамо», только уже в рамках официальной игры.
Владимир Бережков, спортивный директор Белорусской федерации хоккея:
Есть спортивный результат, есть интерес, есть кубок. Между прочим, это весомые соревнование, потому что по его итогам клубы-победители получают преференции, в том числе и от государства.
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Новости Беларуси. Изменения коснулись и Кубка Салея – первого турнира сезона. «Финал четырех» пройдет в Орше. Гарантированные места там получили «Юность» и...
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