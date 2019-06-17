ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бережков: если есть противостояние «Динамо-Минск» – Захаров, то давайте это использовать

17.06.2019 22:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Изменения коснулись и Кубка Салея – первого турнира сезона. «Финал четырех» пройдет в Орше. Гарантированные места там получили «Юность» и «Динамо». Еще две путевки получат победители группового этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бережков: если есть противостояние «Динамо-Минск» – Захаров, то давайте это использовать

Уже многие предвкушают повторение противостояния «Юности» и «Динамо», только уже в рамках официальной игры. 

Бережков: если есть противостояние «Динамо-Минск» – Захаров, то давайте это использовать

Владимир Бережков, спортивный директор Белорусской федерации хоккея:
Нужно это использовать, нужно на этом проехаться. Если такое плечо есть, надо на него сесть и поехать. Если уже есть сегодня такое противостояние – «Динамо-Минск» – «Юность» (назовем вещи своими именами: «Динамо-Минск» – Захаров), то давайте это использовать. Давайте дадим возможность этим командам сыграть не товарищеский матч.

Есть спортивный результат, есть интерес, есть кубок. Между прочим, это весомые соревнование, потому что по его итогам клубы-победители получают преференции, в том числе и от государства.

«Хотим сделать качественный скачок»: Савилов анонсировал новый сезон белорусского хоккея

Люди в материале: Владимир Бережков, Михаил Захаров
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Изменения коснулись и Кубка Салея – первого турнира сезона. «Финал четырех» пройдет в Орше. Гарантированные места там получили «Юность» и...
 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе Р28 такси врезалось в маршрутку. Пассажирка легковушки скончалась на месте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика