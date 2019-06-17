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Еще одно ДТП произошло в Барановичах на перекрестке, где не работают светофоры
18.06.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла 17 июня на перекрестке проспекта Советский и улицы Доменикана.
ДТП на перекрестке проспект Советский улица Доменикана. Фото: Александр КОРОБ
По словам очевидцев, автомобиль «Форд» двигался по главной дороге со стороны заправки. В это время автомобиля «Фиат» выезжал по второстепенной дороги со стороны трассы М1, не пропустил «Форд». В результате столкновения машины получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, что 16 июня на этом перекрестке
Пишите в комментариях, а вам мешают неработающие светофоры или тот перекресток можно легко проехать соблюдая ПДД?
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
ДТП на перекрестке проспект Советский улица Доменикана. Фото: Александр КОРОБ
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Авария произошла 17 июня на перекрестке проспекта Советский и улицы Доменикана. ДТП на перекрестке проспект Советский улица Доменикана. Фото: Александр КОРОБ ...
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