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Что будет 22 июня в 4 утра на Нижнем озере

19.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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22 июня в Горках будет “Звон скорби”. Это молодежная патриотическая акция, посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Горожане соберутся в 4 часа утра на митинг-реквием на Нижнем озере.

 

Что будет 22 июня в 4 утра на Нижнем озере
Так проходила акция в 2018 году. Фото Михаила Левцова

 

22 июня в Горках будут ограничены развлекательные мероприятия, запланированы тематические выставки, беседы и кинопоказы.  В полдень в городских церквях прозвучит колокольный звон в память о жертвах войны. Акцию поддержат во всех городах и районах области.


 
 
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  22 июня в Горках будет “Звон скорби”. Это молодежная патриотическая акция, посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Горожане...
 
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