Что будет 22 июня в 4 утра на Нижнем озере

Источник материала: Горецкий вестник

22 июня в Горках будет “Звон скорби” . Это молодежная патриотическая акция, посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Горожане соберутся в 4 часа утра на митинг-реквием на Нижнем озере.





22 июня в Горках будут ограничены развлекательные мероприятия, запланированы тематические выставки, беседы и кинопоказы. В полдень в городских церквях прозвучит колокольный звон в память о жертвах войны. Акцию поддержат во всех городах и районах области.