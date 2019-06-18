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Что будет 22 июня в 4 утра на Нижнем озере
19.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
22 июня в Горках будет
22 июня в Горках будут ограничены развлекательные мероприятия, запланированы тематические выставки, беседы и кинопоказы. В полдень в городских церквях прозвучит колокольный звон в память о жертвах войны. Акцию поддержат во всех городах и районах области.
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22 июня в Горках будет “Звон скорби”. Это молодежная патриотическая акция, посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Горожане...
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