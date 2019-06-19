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Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси подвели итоги официального визита египетского лидера в Беларусь
20.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Завершился официальный визит Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Беларусь. В аэропорту своего египетского коллегу провожал лично глава белорусского государства Александр Лукашенко, что является знаком особого дружеского расположения и успешности прошедшего визита, передает корреспондент БЕЛТА.
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Завершился официальный визит Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Беларусь. В аэропорту своего египетского коллегу провожал лично глава белорусского...
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