В Польше «ради показателей» составляли фиктивные штрафы на белорусов

Как пишет TUT.by со ссылкой на издание wspolczesna.pl, суд Польши вынес обвинительный приговор экс-офицеру железнодорожной охраны. В частности, по версии следствия, он выписал штраф на имя гражданина Беларуси якобы за то, что тот мусорил на станции. На самом деле правонарушения не было, подпись белоруса подделали, а «штраф» оплатил сам охранник.

Белорус, на чье имя был выписан штраф, рассказал, что не раз бывал в Польше. Но штрафа не получал и тем более не оплачивал.

«Все это делалось для того, чтобы отчитаться перед руководством и улучшить статистику», – сообщает издание. Штрафы выписывались небольшие, от 5 до 8 долларов в эквиваленте.

Отмечается, что уже шестой осужденный человек из отделения ж/д охраны в поселке Черемха (Подляское воеводство) недалеко от границы с Брестской областью Беларуси, который понес наказание за подобное нарушение. Из них четверо сразу признали вину, судьбу остальных решал суд. В итоге суд наказал их штрафом в размере до 900 долларов.