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В Польше «ради показателей» составляли фиктивные штрафы на белорусов

20.06.2019 16:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Польше «ради показателей» составляли фиктивные штрафы на белорусов
Фото из открытых источников

Как пишет TUT.by со ссылкой на издание wspolczesna.pl, суд Польши вынес обвинительный приговор экс-офицеру железнодорожной охраны. В частности, по версии следствия, он выписал штраф на имя гражданина Беларуси якобы за то, что тот мусорил на станции. На самом деле правонарушения не было, подпись белоруса подделали, а «штраф» оплатил сам охранник.

В Польше «ради показателей» составляли фиктивные штрафы на белорусов Завобщежитием в Минском районе фиктивно трудоустроила сестру дворником

Белорус, на чье имя был выписан штраф, рассказал, что не раз бывал в Польше. Но штрафа не получал и тем более не оплачивал.

«Все это делалось для того, чтобы отчитаться перед руководством и улучшить статистику», – сообщает издание. Штрафы выписывались небольшие, от 5 до 8 долларов в эквиваленте.

Отмечается, что уже шестой осужденный человек из отделения ж/д охраны в поселке Черемха (Подляское воеводство) недалеко от границы с Брестской областью Беларуси, который понес наказание за подобное нарушение. Из них четверо сразу признали вину, судьбу остальных решал суд. В итоге суд наказал их штрафом в размере до 900 долларов.

 
 
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В Польше шестеро сотрудников железнодорожной охраны осуждены за то, что составляли фиктивные протоколы с использованием данных граждан Беларуси.
 
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