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Белорусские самбисты выиграли в воскресенье 8 медалей на Европейских играх. Всего у них 15 наград

23.06.2019 21:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские самбисты, завоевавшие семь медалей в первый день II Европейских игр в Минске, превзошли свое достижение в воскресенье, выиграв сразу восемь наград.

Всего в активе самбистов аж 15 медалей: три золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых.


Reuters

Сегодня золотую медаль выиграла Вера Гореликова (до 60 кг).

Серебряными наградами отметились Андрей Казусенок (до 90 кг), Марина Жарская (до 52 кг) и Юрий Рыбак (свыше 100 кг).

Бронзу завоевали Ольга Намазова (до 68 кг), Степан Попов (до 74 кг), Светлана Тимошенко (до 80 кг) и Иван Анискевич (до 62 кг).

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские самбисты, завоевавшие семь медалей в первый день II Европейских игр в Минске, превзошли свое достижение в воскресенье, выиграв сразу восемь наград.
 
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