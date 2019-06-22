Белорусские самбисты выиграли в воскресенье 8 медалей на Европейских играх. Всего у них 15 наград

Источник материала: Tut.by

Белорусские самбисты, завоевавшие семь медалей в первый день II Европейских игр в Минске, превзошли свое достижение в воскресенье, выиграв сразу восемь наград.

Всего в активе самбистов аж 15 медалей: три золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых.



Reuters

Сегодня золотую медаль выиграла Вера Гореликова (до 60 кг).

Серебряными наградами отметились Андрей Казусенок (до 90 кг), Марина Жарская (до 52 кг) и Юрий Рыбак (свыше 100 кг).

Бронзу завоевали Ольга Намазова (до 68 кг), Степан Попов (до 74 кг), Светлана Тимошенко (до 80 кг) и Иван Анискевич (до 62 кг).