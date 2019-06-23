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Фильм с непростой судьбой. СТВ покажет картину «Батька» о подвиге Миная Шмырёва и расскажет, что осталось за кадром

23.06.2019 23:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О партизане номер один, который наводил ужас на захватчиков. Когда немцы были уже под Москвой, контролировал 40-километровый разрыв линии фронта Витебской области, вошедший в историю, как Суражские ворота, и за все свои воинские успехи заплативший жизнью своих четырех детей, помимо документальной информации в 1971 году снят фильм «Батька», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Фильм с непростой судьбой. СТВ покажет картину «Батька» о подвиге Миная Шмырёва и расскажет, что осталось за кадром

Автором сценария стал приемный сын Батьки Миная, так что картина получилась очень честной. Но фильм ждала непростая судьба, к показу в Москве его не рекомендовали и популярным он не стал.

Фильм с непростой судьбой. СТВ покажет картину «Батька» о подвиге Миная Шмырёва и расскажет, что осталось за кадром

Телеканал СТВ решил восстановить справедливость и показать новому поколению эту незаслуженно забытую картину в День Независимости в эфире РТР-Беларусь.

Фильм с непростой судьбой. СТВ покажет картину «Батька» о подвиге Миная Шмырёва и расскажет, что осталось за кадром

А до начала показа об истории несгибаемого Батьки Миная и о том, что осталось за кадром ее художественного воплощения, расскажут исполнители главных ролей – Юрий Горобец, Любовь Румянцева, историки, кинокритики и дочь Миная Шмырёва – в фильме о фильме «Батька».

Фильм с непростой судьбой. СТВ покажет картину «Батька» о подвиге Миная Шмырёва и расскажет, что осталось за кадром

Юрий Горобец, народный артист Российской Федерации:
Спасибо Беларуси за то, что она помнит этих людей таких, как Минай Филиппович Шмырев. Помнит, за что они воевали, и помнит, чем платили.

Открывая неизвестные факты и события из жизни «Партизан Беларуси». В интернете появится онлайн-формуляр

Фильм с непростой судьбой. СТВ покажет картину «Батька» о подвиге Миная Шмырёва и расскажет, что осталось за кадром

Люди в материале: Минай Шмырев, Юрий Горобец
 
 
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Новости Беларуси. О партизане номер один, который наводил ужас на захватчиков. Когда немцы были уже под Москвой, контролировал 40-километровый разрыв линии фронта...
 
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