День Рождения у нас, а подарки получаете вы!

Источник материала:
Tut.by
Друзья! AFISHA.TUT.BY празднует свое 15-летие. Лучшим подарком для нас будут счастливые пользователи. Вместе с нашими партнерами дарим скидку 15% на 15 крупнейших концертов. Предложение доступно только 24 июня.
Важно: некоторые цены указаны без комиссии билетного оператора.
Где: Аэродром «Боровая»
Когда: 3 августа
Цена билета:
от 44 от 38 рублей
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Как купить билет со скидкой в десктоп-версии:
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Как купить билет со скидкой в смарт-версии:
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3. Спуститесь вниз окна где видна сумма билета, нажмите на две стрелочки.
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Почему нужно поехать на фестиваль:
— в прошлом году фестиваль стал рекордсменом по посещению;
— вы просто обязаны станцевать «Skibidi dance» с более чем сорокатысячной толпой.
Где: г. Лида
Когда: 7 сентября
Цена билета:
от 21 от 16 рублей
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Как купить билет со скидкой в десктоп-версии:
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купить билет;
2. Выберите нужную категорию билета;
3. В окне справа выберите тип билета "Скидка с промокодом" и введите промокод afisha15 или AFISHA15.
4. Получите скидку и продолжайте покупку.
Как купить билет со скидкой в смарт-версии:
1. Нажмите на
купить билет;
2. Выберите нужную категорию билета;
3. Спуститесь вниз окна где видна сумма билета, нажмите на две стрелочки.
3. В появившемся окне выберите тип билета "Скидка с промокодом" и введите промокод afisha15 или AFISHA15.
4. Получите скидку и продолжайте покупку.
Почему нужно поехать на фестиваль:
— площадка фестиваля не какое-то отдельное место, а целый город. Все будет пропитано отдыхом;
— разные стили музыки привлекут каждого: там и Элджей, и Сплин, и Агонь, и Чайф, и многие другие.
Где: Минск-Арена
Когда: 9 ноября
Цена билета:
от 60 от 51 рубля
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Почему идем на концерт:
— Вася Вакуленко стал одним из наиболее популярных артистов в последние годы и уверено держится на этой позиции;
— просто чтобы спеть «Сансару», «Выпускной», «Моя игра» и многие другие с такими же фанатами.
Где: Минск-Арена
Когда: 5 октября
Цена билета:
от 55 от 47,50 рублей
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Почему идем на концерт:
— группе более 20 лет, а они собирают полные залы с аудиторией разных возрастов;
— «Потому что есть Алешка у тебя».
Где: Минск-Арена
Когда: 20 сентября
Цена билета:
от 74 от 63,50 рублей
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Как купить билет со скидкой в десктоп-версии:
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3. В окне справа выберите тип билета "Скидка с промокодом" и введите промокод afisha15 или AFISHA15.
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Как купить билет со скидкой в смарт-версии:
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3. Спуститесь вниз окна где видна сумма билета, нажмите на две стрелочки.
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Почему идем на концерт:
— концерт будет единственным в Беларуси;
— когда будет следующий концерт неизвестно. А будет ли?..
Где: Чижовка-Арена
Когда: 15 июля
Цена билета:
от 74 от 61,65 рубля
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Как купить билет со скидкой в десктоп-версии:
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Почему идем на концерт:
— концерт это группы ждали очень долго;
— просто посмотреть на красавчика Джареда Лето.
Где: Минск-Арена
Когда: 12 октября
Цена билета:
от 58 рублей
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Почему идем на концерт:
— Макс давно не давал концертов;
— В концерте задействованы такие исполнители как Наргиз и Molly (она же Ольга Серябкина).
Где: Дворец Спорта
Когда: 18 сентября
Цена билета:
от 55 от 46,75 рублей
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Почему идем на концерт:
— группа выступает впервые в Беларуси;
— если вы только что пропели строчку «How can you see into my eyes».
Где: Минск-Арена
Когда: 3 декабря
Цена:
от 103 от 87,95 рублей
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Почему идем на концерт:
— вспомнить молодость;
— если вам меньше 15, спросите у мамы про пункт выше.
Где: Минск-Арена
Когда: 29 февраля
Цена билета:
от 54 от 46,50 рублей
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Почему идем на концерт:
— запомнить, что крутого произошло 29 февраля. Это ведь бывает не так часто.
Где: Falcon Club
Когда: 26 октября
Цена билета:
от 65 от 55,25 рублей
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Почему идем на концерт:
— популярность Димы растет с геометрической прогрессией (об этом говорят солд-ауты его концертов);
— сорвать голос под песни «Мокрая девочка», «Жизнь поет», «Выходной» и другие.
Где: ДК МАЗ
Когда: 2 ноября
Цена билета:
от 38 рублей
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Почему идем на концерт:
— а почему бы и нет?
Где: КЗ «Минск»
Когда: 10 октября
Цена билета:
от 48 рублей
КУПИТЬ БИЛЕТ
Почему идем на концерт:
— вы тоже нет-нет да и пишете смешные тексты под гитару.
Где: КЗ «Минск»
Когда: 10 октября
Цена билета:
от 38 рублей
КУПИТЬ БИЛЕТ
Почему идем на концерт:
— квартет способен создать шутку из воздуха.
Где: КЗ «Минск»
Когда: 21 ноября
Цена билета:
от 54 от 46,50 рублей
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Почему идем на концерт:
- посмотреть на красотку Тину и погрузиться в легкость от ее песен.
Бонус: мы подумали и о семейных развлечениях. Не все ж на концерты ходить :)
При заполнии поля регистрации на странице события, вам будет отправлен промокод.
скидка по промокоду будет действовать до 23.07.2019
скидка действует только при онлайн-покупке через сайт
скидка действует на любой из четырех стартовых пакетов (Стандарт, Семейный, Команда, VIP)
Цена:
от 40 от 34 рублей
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Минск
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Друзья! AFISHA.TUT.BY празднует свое 15-летие. Лучшим подарком для нас будут счастливые пользователи.