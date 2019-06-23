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День Рождения у нас, а подарки получаете вы!

24.06.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Друзья! AFISHA.TUT.BY празднует свое 15-летие. Лучшим подарком для нас будут счастливые пользователи. Вместе с нашими партнерами дарим скидку 15% на 15 крупнейших концертов. Предложение доступно только 24 июня.

Важно: некоторые цены указаны без комиссии билетного оператора.

Рок за Бобров


Где: Аэродром «Боровая»

Когда: 3 августа

Цена билета: от 44 от 38 рублей

КУПИТЬ БИЛЕТ

Как купить билет со скидкой в десктоп-версии:

1. Нажмите на купить билет;

2. Выберите нужную категорию билета;

3. В окне справа выберите тип билета "Скидка с промокодом" и введите промокод afisha15 или AFISHA15.

4. Получите скидку и продолжайте покупку.

Как купить билет со скидкой в смарт-версии:

1. Нажмите на купить билет;

2. Выберите нужную категорию билета;

3. Спуститесь вниз окна где видна сумма билета, нажмите на две стрелочки.

3. В появившемся окне выберите тип билета "Скидка с промокодом" и введите промокод afisha15 или AFISHA15.

4. Получите скидку и продолжайте покупку.

Почему нужно поехать на фестиваль:

— в прошлом году фестиваль стал рекордсменом по посещению;

— вы просто обязаны станцевать «Skibidi dance» с более чем сорокатысячной толпой.

Lidbeer (Лидбир)


Где: г. Лида

Когда: 7 сентября

Цена билета: от 21 от 16 рублей

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Как купить билет со скидкой в десктоп-версии:

1. Нажмите на купить билет;

2. Выберите нужную категорию билета;

3. В окне справа выберите тип билета "Скидка с промокодом" и введите промокод afisha15 или AFISHA15.

4. Получите скидку и продолжайте покупку.

Как купить билет со скидкой в смарт-версии:

1. Нажмите на купить билет;

2. Выберите нужную категорию билета;

3. Спуститесь вниз окна где видна сумма билета, нажмите на две стрелочки.

3. В появившемся окне выберите тип билета "Скидка с промокодом" и введите промокод afisha15 или AFISHA15.

4. Получите скидку и продолжайте покупку.

Почему нужно поехать на фестиваль:

— площадка фестиваля не какое-то отдельное место, а целый город. Все будет пропитано отдыхом;

— разные стили музыки привлекут каждого: там и Элджей, и Сплин, и Агонь, и Чайф, и многие другие.

Баста


Где: Минск-Арена

Когда: 9 ноября

Цена билета: от 60 от 51 рубля

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Почему идем на концерт:

— Вася Вакуленко стал одним из наиболее популярных артистов в последние годы и уверено держится на этой позиции;

— просто чтобы спеть «Сансару», «Выпускной», «Моя игра» и многие другие с такими же фанатами.

Руки вверх


Где: Минск-Арена

Когда: 5 октября

Цена билета: от 55 от 47,50 рублей

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Почему идем на концерт:

— группе более 20 лет, а они собирают полные залы с аудиторией разных возрастов;

— «Потому что есть Алешка у тебя».

Океан Эльзы


Где: Минск-Арена

Когда: 20 сентября

Цена билета: от 74 от 63,50 рублей

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Как купить билет со скидкой в десктоп-версии:

1. Нажмите на купить билет;

2. Выберите нужную категорию билета;

3. В окне справа выберите тип билета "Скидка с промокодом" и введите промокод afisha15 или AFISHA15.

4. Получите скидку и продолжайте покупку.

Как купить билет со скидкой в смарт-версии:

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2. Выберите нужную категорию билета;

3. Спуститесь вниз окна где видна сумма билета, нажмите на две стрелочки.

3. В появившемся окне выберите тип билета "Скидка с промокодом" и введите промокод afisha15 или AFISHA15.

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Почему идем на концерт:

— концерт будет единственным в Беларуси;

— когда будет следующий концерт неизвестно. А будет ли?..

30 Seconds to Mars


Где: Чижовка-Арена

Когда: 15 июля

Цена билета: от 74 от 61,65 рубля

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Как купить билет со скидкой в десктоп-версии:

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Как купить билет со скидкой в смарт-версии:

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Почему идем на концерт:

— концерт это группы ждали очень долго;

— просто посмотреть на красавчика Джареда Лето.

Макс Фадеев


Где: Минск-Арена

Когда: 12 октября

Цена билета: от 58 рублей

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Как купить билет со скидкой в десктоп-версии:

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Почему идем на концерт:

— Макс давно не давал концертов;

— В концерте задействованы такие исполнители как Наргиз и Molly (она же Ольга Серябкина).

Evanescense


Где: Дворец Спорта

Когда: 18 сентября

Цена билета: от 55 от 46,75 рублей

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Почему идем на концерт:

— группа выступает впервые в Беларуси;

— если вы только что пропели строчку «How can you see into my eyes».

Enrique Iglesias


Где: Минск-Арена

Когда: 3 декабря

Цена: от 103 от 87,95 рублей

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Почему идем на концерт:

— вспомнить молодость;

— если вам меньше 15, спросите у мамы про пункт выше.

Макс Барских


Где: Минск-Арена

Когда: 29 февраля

Цена билета: от 54 от 46,50 рублей

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Почему идем на концерт:

— запомнить, что крутого произошло 29 февраля. Это ведь бывает не так часто.

МONATIK


Где: Falcon Club

Когда: 26 октября

Цена билета: от 65 от 55,25 рублей

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Почему идем на концерт:

— популярность Димы растет с геометрической прогрессией (об этом говорят солд-ауты его концертов);

— сорвать голос под песни «Мокрая девочка», «Жизнь поет», «Выходной» и другие.

Илья Соболев


Где: ДК МАЗ

Когда: 2 ноября

Цена билета: от 38 рублей

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Почему идем на концерт:

— а почему бы и нет?

Семен Слепаков


Где: КЗ «Минск»

Когда: 10 октября

Цена билета: от 48 рублей

КУПИТЬ БИЛЕТ

Почему идем на концерт:

— вы тоже нет-нет да и пишете смешные тексты под гитару.

Шоу «Импровизация»


Где: КЗ «Минск»

Когда: 10 октября

Цена билета: от 38 рублей

КУПИТЬ БИЛЕТ

Почему идем на концерт:

— квартет способен создать шутку из воздуха.

Тина Кароль


Где: КЗ «Минск»

Когда: 21 ноября

Цена билета: от 54 от 46,50 рублей

КУПИТЬ БИЛЕТ

Почему идем на концерт:

- посмотреть на красотку Тину и погрузиться в легкость от ее песен.

Бонус: мы подумали и о семейных развлечениях. Не все ж на концерты ходить :)

Парк виртуальных развлечений «Телепорт»


При заполнии поля регистрации на странице события, вам будет отправлен промокод.

  • скидка по промокоду будет действовать до 23.07.2019
  • скидка действует только при онлайн-покупке через сайт
  • скидка действует на любой из четырех стартовых пакетов (Стандарт, Семейный, Команда, VIP)

Цена: от 40 от 34 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Друзья! AFISHA.TUT.BY празднует свое 15-летие. Лучшим подарком для нас будут счастливые пользователи.
 
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