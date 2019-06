День Рождения у нас, а подарки получаете вы!

Источник материала: Tut.by

Друзья! AFISHA.TUT.BY празднует свое 15-летие. Лучшим подарком для нас будут счастливые пользователи. Вместе с нашими партнерами дарим скидку 15% на 15 крупнейших концертов. Предложение доступно только 24 июня.

Важно: некоторые цены указаны без комиссии билетного оператора.





Где: Аэродром «Боровая» Когда: 3 августа Цена билета: от 44 от 38 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Как купить билет со скидкой в десктоп-версии: 1. Нажмите на купить билет; 2. Выберите нужную категорию билета; 3. В окне справа выберите тип билета "Скидка с промокодом" и введите промокод afisha15 или AFISHA15. 4. Получите скидку и продолжайте покупку.

Как купить билет со скидкой в смарт-версии: 1. Нажмите на купить билет; 2. Выберите нужную категорию билета; 3. Спуститесь вниз окна где видна сумма билета, нажмите на две стрелочки. 3. В появившемся окне выберите тип билета "Скидка с промокодом" и введите промокод afisha15 или AFISHA15. 4. Получите скидку и продолжайте покупку.

Почему нужно поехать на фестиваль:

— в прошлом году фестиваль стал рекордсменом по посещению;

— вы просто обязаны станцевать «Skibidi dance» с более чем сорокатысячной толпой.





Где: г. Лида Когда: 7 сентября Цена билета: от 21 от 16 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Почему нужно поехать на фестиваль:

— площадка фестиваля не какое-то отдельное место, а целый город. Все будет пропитано отдыхом;

— разные стили музыки привлекут каждого: там и Элджей, и Сплин, и Агонь, и Чайф, и многие другие.





Где: Минск-Арена Когда: 9 ноября Цена билета: от 60 от 51 рубля КУПИТЬ БИЛЕТ

Почему идем на концерт:

— Вася Вакуленко стал одним из наиболее популярных артистов в последние годы и уверено держится на этой позиции;

— просто чтобы спеть «Сансару», «Выпускной», «Моя игра» и многие другие с такими же фанатами.





Где: Минск-Арена Когда: 5 октября Цена билета: от 55 от 47,50 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Почему идем на концерт:

— группе более 20 лет, а они собирают полные залы с аудиторией разных возрастов;

— «Потому что есть Алешка у тебя».





Где: Минск-Арена Когда: 20 сентября Цена билета: от 74 от 63,50 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Почему идем на концерт:

— концерт будет единственным в Беларуси;

— когда будет следующий концерт неизвестно. А будет ли?..





Где: Чижовка-Арена Когда: 15 июля Цена билета: от 74 от 61,65 рубля КУПИТЬ БИЛЕТ

Почему идем на концерт:

— концерт это группы ждали очень долго;

— просто посмотреть на красавчика Джареда Лето.





Где: Минск-Арена Когда: 12 октября Цена билета: от 58 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Почему идем на концерт:

— Макс давно не давал концертов;

— В концерте задействованы такие исполнители как Наргиз и Molly (она же Ольга Серябкина).





Где: Дворец Спорта Когда: 18 сентября Цена билета: от 55 от 46,75 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Почему идем на концерт:

— группа выступает впервые в Беларуси;

— если вы только что пропели строчку «How can you see into my eyes».





Где: Минск-Арена Когда: 3 декабря Цена: от 103 от 87,95 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Почему идем на концерт:

— вспомнить молодость;

— если вам меньше 15, спросите у мамы про пункт выше.





Где: Минск-Арена Когда: 29 февраля Цена билета: от 54 от 46,50 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Почему идем на концерт:

— запомнить, что крутого произошло 29 февраля. Это ведь бывает не так часто.





Где: Falcon Club Когда: 26 октября Цена билета: от 65 от 55,25 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Почему идем на концерт:

— популярность Димы растет с геометрической прогрессией (об этом говорят солд-ауты его концертов);

— сорвать голос под песни «Мокрая девочка», «Жизнь поет», «Выходной» и другие.





Где: ДК МАЗ Когда: 2 ноября Цена билета: от 38 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Почему идем на концерт:

— а почему бы и нет?





Где: КЗ «Минск» Когда: 10 октября Цена билета: от 48 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Почему идем на концерт:

— вы тоже нет-нет да и пишете смешные тексты под гитару.





Где: КЗ «Минск» Когда: 10 октября Цена билета: от 38 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Почему идем на концерт:

— квартет способен создать шутку из воздуха.





Где: КЗ «Минск» Когда: 21 ноября Цена билета: от 54 от 46,50 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Почему идем на концерт:

- посмотреть на красотку Тину и погрузиться в легкость от ее песен.

Бонус: мы подумали и о семейных развлечениях. Не все ж на концерты ходить :)





