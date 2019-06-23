|
Организаторы обещают удивить зрителей Церемонии закрытия II Европейских игр
24.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Церемония закрытия станет заключительной вехой II Европейских игр. Шоу уделит особое внимание чествованию спортсменов и волонтеров.
Организаторы обещают удивить зрителей Церемоний масштабным представлением с использованием новейших технических средств и IT-технологий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Церемония закрытия станет заключительной вехой II Европейских игр. Шоу уделит особое внимание чествованию спортсменов и волонтеров. Организаторы обещают удивить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)