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В Осиповичах бесправник на VW сбил 4-летнего ребенка
Источник материала: Tut.by
Малолетний ребенок попал под колеса автомобиля в Осиповичах. Об этом
По информации ГАИ, происшествие случилось днем 22 июня. Водитель Volkswagen двигался по улице Черняховского и совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть из-за стоящего на обочине транспорта 4-летнего ребенка.
В результате ДТП малолетний пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
Выяснилось, что 22-летний водитель не имел права управления автомобилем (водительское удостоверение никогда не получал).
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В результате ДТП малолетний пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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