В Осиповичах бесправник на VW сбил 4-летнего ребенка

Источник материала: Tut.by

Малолетний ребенок попал под колеса автомобиля в Осиповичах. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





По информации ГАИ, происшествие случилось днем 22 июня. Водитель Volkswagen двигался по улице Черняховского и совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть из-за стоящего на обочине транспорта 4-летнего ребенка.

В результате ДТП малолетний пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Выяснилось, что 22-летний водитель не имел права управления автомобилем (водительское удостоверение никогда не получал).