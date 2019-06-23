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В Осиповичах бесправник на VW сбил 4-летнего ребенка

24.06.2019 15:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Малолетний ребенок попал под колеса автомобиля в Осиповичах. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


По информации ГАИ, происшествие случилось днем 22 июня. Водитель Volkswagen двигался по улице Черняховского и совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть из-за стоящего на обочине транспорта 4-летнего ребенка.

В результате ДТП малолетний пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Выяснилось, что 22-летний водитель не имел права управления автомобилем (водительское удостоверение никогда не получал).

 
 
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В результате ДТП малолетний пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
 
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