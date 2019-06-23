В гости к экологам

Удивительная пора — лето. Как много планов у ребят, которые в первый месяц летних каникул решили оздоровиться в лагерях дневного пребывания на базе учреждений образования (проще говоря, на летних площадках). Все им надо успеть: и отдохнуть,и подкрепиться, и поиграть, и пообщаться и, конечно, сделать массу удивительных открытий и побывать в интересных местах.

В дни летних каникул трудятся для ребят не только педагоги, повара, стараясь накормить, развеселить и увлечь интересными и полезными занятиями. Стараются сделать отдых ребят насыщеннее и увлекательнее и педагоги дополнительного образования. Например, ежегодно все Центры дополнительного образования — эколого-биологический, туризма и краеведения и творчества детей и молодежи проводят для ребят Дни отрытых дверей. Да и в другие дни здесь рады всем ребятам.





В эколого-биологическом Центре в эти июньские дни часто бывает многолюдно. С удовольствием ребята приходят сюда на экскурсию. Во-первых, потому, что здесь их ждет много интересного: увлекательные мастер-классы, творческие совместные дела, а еще — удивительное знакомство с обитателями живого уголка. Встреча и общение с животными, которых многие малыши видят впервые, всегда трогают и оставляют живой отклик в детских сердцах. Не всем родители разрешают заводить домашних питомцев. А ведь общение с братьями нашими меньшими для ребят всегда очень интересно. Самые смелые подходят к животным ближе, чтобы получше рассмотреть и, если разрешат, — даже погладить или угостить, и обязательно — сфотографироваться на память!

После экскурсии ребята с огромным вдохновением рассказывают о том, что больше всего им понравилось в Центре. А именно: совместное творчество и то, что рисунки и поделки можно взять домой, чтобы похвастаться родителям, и, конечно, милые зверюшки.





— Мы всегда рады гостям, — говорят педагоги, — и школьным коллективам, и тем, кто приходит к нам с друзьями или родителями.

Немало экскурсий уже побывало в гостях у экологов, и многим еще предстоит познакомиться с работой Центра, его педагогами — творческими, улыбчивыми и добрыми. И возможно, однажды побывав здесь на экскурсии, ребята захотят посещать кружки экологического направления в учебное время, чтобы научиться чему-то новому и полезному, а здесь и того, и другого, поверьте, много!

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора.