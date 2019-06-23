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6-кратный победитель Лиги чемпионов написал заявление об уходе с поста зампреда БФГ из-за конфликта с Коноплевым
Источник материала: Tut.by
По информации
Это произошло после публичного конфликта с председателем БФГ Владимиром Коноплевым во время заседания исполкома федерации, состоявшегося 21 июня.
37-летний Сергей Рутенко высказался против отмены лимита на легионеров в чемпионате Беларуси. Стороны в течение нескольких минут в достаточно резкой форме высказали аргументы друг другу.
На голосовании Рутенко стал единственным, кто проголосовал против отмены лимита. Остальные члены исполкома, в том числе главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов, проголосовали за отмену.
На заседании исполкома также был утвержден регламент чемпионата и Кубка Беларуси в следующем сезоне. В итоге «правило левши» останется только во втором дивизионе, в первом оно действовать не будет.
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6-кратный победитель Лиги чемпионов написал заявление об уходе с поста зампреда БФГ из-за конфликта с Коноплевым
Самый успешный гандболист Беларуси XXI века 6-кратный победитель Лиги чемпионов Сергей Рутенко написал заявление об уходе с поста заместителя председателя...
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