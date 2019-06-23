6-кратный победитель Лиги чемпионов написал заявление об уходе с поста зампреда БФГ из-за конфликта с Коноплевым

Источник материала: Tut.by

По информации Tribuna.com , самый успешный гандболист Беларуси XXI века 6-кратный победитель Лиги чемпионов Сергей Рутенко написал заявление об уходе с поста заместителя председателя Белорусской федерации гандбола.



Сергей Рутенко. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Это произошло после публичного конфликта с председателем БФГ Владимиром Коноплевым во время заседания исполкома федерации, состоявшегося 21 июня.

37-летний Сергей Рутенко высказался против отмены лимита на легионеров в чемпионате Беларуси. Стороны в течение нескольких минут в достаточно резкой форме высказали аргументы друг другу.

На голосовании Рутенко стал единственным, кто проголосовал против отмены лимита. Остальные члены исполкома, в том числе главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов, проголосовали за отмену.

На заседании исполкома также был утвержден регламент чемпионата и Кубка Беларуси в следующем сезоне. В итоге «правило левши» останется только во втором дивизионе, в первом оно действовать не будет.