ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

6-кратный победитель Лиги чемпионов написал заявление об уходе с поста зампреда БФГ из-за конфликта с Коноплевым

24.06.2019 16:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По информации Tribuna.com, самый успешный гандболист Беларуси XXI века 6-кратный победитель Лиги чемпионов Сергей Рутенко написал заявление об уходе с поста заместителя председателя Белорусской федерации гандбола.


Сергей Рутенко. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Это произошло после публичного конфликта с председателем БФГ Владимиром Коноплевым во время заседания исполкома федерации, состоявшегося 21 июня.

37-летний Сергей Рутенко высказался против отмены лимита на легионеров в чемпионате Беларуси. Стороны в течение нескольких минут в достаточно резкой форме высказали аргументы друг другу.

На голосовании Рутенко стал единственным, кто проголосовал против отмены лимита. Остальные члены исполкома, в том числе главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов, проголосовали за отмену.

На заседании исполкома также был утвержден регламент чемпионата и Кубка Беларуси в следующем сезоне. В итоге «правило левши» останется только во втором дивизионе, в первом оно действовать не будет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый успешный гандболист Беларуси XXI века 6-кратный победитель Лиги чемпионов Сергей Рутенко написал заявление об уходе с поста заместителя председателя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оценку эффективности пенсионной реформы проведут в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика