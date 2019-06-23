Гродненский стрелок Евгений Зайчик: «Будем работать дальше, показывать, на что способны»

Источник материала: Вороновская газета





В смешанной паре с Екатериной Крученок гродненский стрелок Евгений Зайчик занял четвертое место в миксте в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 метров – спортсмен оказался буквально в шаге от пьедестала II Европейских игр.

Гродненский спортсмен выступил уже в трех видах упражнений – стрельба на 50 метров оказалась для него самой успешной.

– Изначально планировали войти хотя бы в восьмерку, но, сделав 10 успешных выстрелов в полуфинале, оказались в четверке лучших. Это больше того, на что мы рассчитывали, поэтому мы с моей коллегой Екатериной Крученок в целом довольны выступлением. Немного подвело волнение, конечно, поэтому не обошлось без ошибок в технике и чуть-чуть не хватило до попадания в тройку лидеров, – подвел итоги выступления своей смешанной пары Евгений Зайчик.

В интервью журналистам «СБ» спортсмен добавил, что стрельба из малокалиберного пистолета с 50 метров среди смешанных пар – новое упражнение – на II Европейских играх его впервые представили на международных соревнованиях высокого уровня.





– До этого тестировали на республиканских стартах, поэтому формат проведения дисциплины еще не до конца утвержден. Но это не помешало: прислушивались к тому, что говорили тренеры, и делали свою работу, – отметил он.

Впрочем, шансы на медали еще есть – 28 июня гродненский спортсмен выступит в миксте в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров.

– Не стоит загадывать наперед в спорте. Посовещаемся с тренером, обсудим уже имеющийся результат, выберем дальнейшую стратегию, – сказал Евгений Зайчик. – Будем работать дальше, стараться максимально показать, на что способны.

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