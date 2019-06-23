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Гродненский стрелок Евгений Зайчик: «Будем работать дальше, показывать, на что способны»

24.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродненский стрелок Евгений Зайчик: «Будем работать дальше, показывать, на что способны»

В смешанной паре с Екатериной Крученок гродненский стрелок Евгений Зайчик занял четвертое место в миксте в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 метров – спортсмен оказался буквально в шаге от пьедестала II Европейских игр. 
 
Гродненский спортсмен выступил уже в трех видах упражнений – стрельба на 50 метров оказалась для него самой успешной.
 
– Изначально планировали войти хотя бы в восьмерку, но, сделав 10 успешных выстрелов в полуфинале, оказались в четверке лучших. Это больше того, на что мы рассчитывали, поэтому мы с моей коллегой Екатериной Крученок в целом довольны выступлением. Немного подвело волнение, конечно, поэтому не обошлось без ошибок в технике и чуть-чуть не хватило до попадания в тройку лидеров, – подвел итоги выступления своей смешанной пары Евгений Зайчик. 
 
В интервью журналистам «СБ» спортсмен добавил, что стрельба из малокалиберного пистолета с 50 метров среди смешанных пар – новое упражнение – на II Европейских играх его впервые представили на международных соревнованиях высокого уровня. 
 
Гродненский стрелок Евгений Зайчик: «Будем работать дальше, показывать, на что способны»
 
 До этого тестировали на республиканских стартах, поэтому формат проведения дисциплины еще не до конца утвержден. Но это не помешало: прислушивались к тому, что говорили тренеры, и делали свою работу, – отметил он. 
 
Впрочем, шансы на медали еще есть – 28 июня гродненский спортсмен выступит в  миксте в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров.
 

 Не стоит загадывать наперед в спорте. Посовещаемся с тренером, обсудим уже имеющийся результат, выберем дальнейшую стратегию, –  сказал Евгений Зайчик. – Будем работать дальше, стараться максимально показать, на что способны.  

https://grodnonews.by/

 
 
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В смешанной паре с Екатериной Крученок гродненский стрелок Евгений Зайчик занял четвертое место в миксте в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 метров –...
 
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