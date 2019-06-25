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Белорусская промышленность опять начала наращивать складские запасы

26.06.2019 00:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусская промышленность опять начала наращивать складские запасы

С начала текущего года белорусские предприятия начали вновь активнее работать на склад и не на конечного потребителя. Только за четыре месяца запасы готовой продукции увеличились более чем на 12%.

Как отмечается в аналитическом обозрении Национального банка, за январь-апрель 2019 глоды запасы готовой продукции на складах организаций промышленности увеличились на 560 млн рублей. Если на 1 января они составляли 4,440 млрд рублей, то на 1 мая уже достигли 5 млрд рублей. Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в январе-апреле 2019 года составило 65,2%. Для сравнения в январе-апреле 2018 года этот показатель составлял 63,7%. Иными словами, даже тот незначительный рост ВВП, который Беларусь все же сумела получить в 2019 году (согласно последним данным Белстата, за январь-май ВВП страны выросло всего на 1%), пошел в основном на склад.

А поскольку произведенный товар меньше отправляется конечному потребителю, то это сказалось и на объеме грузоперевозок транспортом. В январе-апреле 2019 года он снизился на 4,5% относительно января-апреля 2018 года. При этом если объем грузооборота транспорта сократился на 3,1%, то объем пассажирооборота вырос на 5,5%.

Работа предприятий на склад отразилась и на товарообороте страны. Так объем розничного товарооборота в январе-апреле 2019 года к аналогичному периоду 2018 года в сопоставимых ценах вырос на 5,9%. При этом оптовый товарооборот за этот же период уменьшился на 0,6%.

С учетом того, что по операциям с потребительскими товарами чистый импорт в I квартале 2019 года составил 283 млн долларов против 213,1 млн долларов в I квартале 2018 года, можно сделать вывод, что белорусы стали больше покупать импортный товар, все больше игнорируя отечественный. Этим обстоятельством в том числе и обусловлен рост складских запасов. Причем, речь идет о росте складов непродовольственных товаров.

По данным Нацбанка, если по продовольственным товарам в Беларуси сложилось положительное сальдо в 362,7 млн долларов, то по непродовольственным - напротив, отрицательное в размере 645,7 млн долларов.

В I квартале 2019 года относительно I квартала 2018 года произошли следующие изменения в структуре товарного импорта: доля инвестиционных товаров сократилась с 9,7% до 8,9%, доля энергетических товаров в общем объеме импорта сократилась с 31,5% до 28,6%, удельный вес промежуточных неэнергетических товаров увеличился с 35,9% до 38,2%. А вот доля потребительских товаров увеличилась с 21,8% до 23%.

 
 
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С начала текущего года белорусские предприятия начали вновь активнее работать на склад и не на конечного потребителя. Только за четыре месяца запасы готовой...
 
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