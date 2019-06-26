Байкал. Сибирский Лох-Несс

Источник материала: Новости Хотимска

Крупнейший в мире резервуар пресной воды таит в себе не меньше загадок, чем шотландское озеро Лох-Несс

Озеро Байкал в южной части Восточной Сибири — крупнейший в мире резервуар пресной воды в 23 тысячи кубических километров. Это 20 процентов мировых запасов. Оно существует уже около 30 миллионов лет и, несмотря на все попытки ученых разгадать его тайны, Байкал неохотно расстается со своими секретами.

Фото: РИА Новости

На самом крупном острове озера Ольхон (площадь 730 квадратных километров) обнаружена древняя каменная кладка без какого-либо скрепляющего материала. Она протянулась почти на 300 метров, отрезая вдающийся в воду мыс. Ученые относят сооружение к древней культуре курыкан 5-10 веков, но точных подтверждений этому нет. Возможно, это было культовое сооружение, выстроенное вокруг сакрального места — в пользу этой версии могут свидетельствовать найденные археологами за стеной древние захоронения.

По другой версии эти укрепления служили для защиты от врагов: с восточной стороны стены отчетливо видны остатки крепостного рва и вертикально вкопанные двухметровые плоские камни, которые могли применяться для обороны от наступающих вражеских воинов.

До сих пор остаются загадкой даже для опытных рыбаков байкальские ветры. Выходя в море (так местные жители называют Байкал), они никогда не знают, что их там ждет — шторм или штиль. Ураганный ветер может внезапно налететь даже в спокойный солнечный день.

Все дело, возможно, в особом географическом положении озера: окруженный горами Байкал представляет собой огромную впадину. И многократно усиленным ветрам время от времени удается прорываться к этой чаше из-за горных хребтов.

Причина резкости одного из самых страшных на Байкале ветра, который называется сарма, — сужающаяся к устью долина одноименной реки Сармы. Возникает эффект аэродинамической трубы, и вырвавшийся из нее ветер с чудовищной силой обрушивается на озеро, топя беззащитных рыбаков.

Не все знают, что на Байкале бывают миражи, как в пустыне. В солнечный день путешественник может увидеть гору, корабль или деревню, направиться к ним и обмануться.

Летних жарких дней здесь немного, так чем же объяснить это уникальное природное явление? Несмотря на прохладную погоду, на недостаток солнца на Байкале жаловаться не приходится — оно здесь светит 2500 часов в году, примерно как в Испании. И бывает 10-15 дней, когда в разогретом воздухе возникают различные иллюзии. Солнечные лучи, отражаясь от воды, создают неясные очертания и силуэты, способные обмануть наблюдателя.

Мыс Бурхан — визитная карточка Байкала, без его фотографий не обходится ни один фотоальбом. Главная его достопримечательность — скала с двумя вершинами из беломраморной породы, сплошь покрытая красным лишайником. Она называется Шаман-скала и считается одной из девяти святынь Азии. По легенде у нее останавливался старший и самый сильный из тринадцати местных духов. В скале есть сквозная пещера, в которой совершались шаманские обряды, а позднее находилось буддистское святилище.

Древние шаманские традиции до сих пор влияют на живущих у озера людей, причудливо вплетаясь в их сегодняшнюю жизнь. На озере Ольхон, который по бурятским преданиям, есть обиталище грозных духов Байкала, каждый год проходит фестиваль шаманов со всей России. По одной из легенд на острове находится могила самого Чингисхана.

Впрочем, не только история преподносит загадки. Недавняя экспедиция глубоководных аппаратов «Мир», которые погружались на дно озера, возможно, обнаружила следы легендарного золотого запаса царской России, так называемое золото адмирала Колчака.