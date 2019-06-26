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«Если бы в СССР колбасу завезли по 2,20, огромная очередь выстроилась бы»

27.06.2019 12:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Если бы в СССР колбасу завезли по 2,20, огромная очередь выстроилась бы»
АиФ

Отзыв на материал в «АиФ» о том, что в советские времена часто создавалась иллюзия заполненности полок.

«Если бы в СССР колбасу завезли по 2,20, огромная очередь выстроилась бы» Товар в нагрузку. Как изменилась практика «лишней» покупки со времен СССР?

В «нагрузку» к дефициту продавщица могла сунуть что угодно. В торговле это называлось «набор», а среди покупателей - «прицеп». В «прицеп» к майонезу полагалась маринованная свёкла, годами стоявшая на полках и давно испорченная. В «прицеп» к шпротам совали чёрствые сухари или банку огурцов-переростков.

В Интернете «гуляет» снимок: у прилавка с горами колбасы отоваривается одна-единственная покупательница. Снимок, скорее всего, сделан в «коммерческом» магазине и рассчитан на несведущих подростков и молодежь. Если бы колбасу завезли по дотационной цене 2,20, огромная очередь выстроилась бы…

В. Петров

 
 
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АиФ Отзыв на материал в «АиФ» о том, что в советские времена часто создавалась иллюзия заполненности полок. ...
 
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