«Если бы в СССР колбасу завезли по 2,20, огромная очередь выстроилась бы»

Источник материала: Аргументы и факты

Отзыв на материал в «АиФ» о том, что в советские времена часто создавалась иллюзия заполненности полок.

В «нагрузку» к дефициту продавщица могла сунуть что угодно. В торговле это называлось «набор», а среди покупателей - «прицеп». В «прицеп» к майонезу полагалась маринованная свёкла, годами стоявшая на полках и давно испорченная. В «прицеп» к шпротам совали чёрствые сухари или банку огурцов-переростков.

В Интернете «гуляет» снимок: у прилавка с горами колбасы отоваривается одна-единственная покупательница. Снимок, скорее всего, сделан в «коммерческом» магазине и рассчитан на несведущих подростков и молодежь. Если бы колбасу завезли по дотационной цене 2,20, огромная очередь выстроилась бы…

В. Петров