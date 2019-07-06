Источник материала: Интерфакс

Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") за 10 лет своего существования стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на празднике в Александрии в субботу.

"Многие из вас помнят, каким был первый форум "Александрия собирает друзей" в 2010 году. Маленький и скромный, совсем как эта земля. Но уже тогда прекрасный в своей самобытности. И, как показало время, перспективный. Фестиваль быстро перешагнул статус регионального", - сказал Лукашенко, которого цитирует президентская пресс-служба.

В Александрию с удовольствием приезжают звезды эстрады. Здесь показывают зажигательные музыкальные спектакли, проходят трогательные дебюты.

"Абсолютно убежден: такой необычный интерес возник, потому что на этой гостеприимной земле особенно проявляется феномен силы притяжения малой родины и восточнославянского родства, - сказал Александр Лукашенко. - Три нации переплетены историческими, родственными, духовными корнями, как три могучих дуба на берегу полноводного и щедрого Днепра. Истоки этой великой реки начинаются там, в России‚ затем она несет свои воды по Беларуси и завершает путь в братской Украине. Словно кровеносной системой связывает нас крепчайшими узами добрососедства, доверия и открытости. Это данное нам свыше единство сумели сохранить народы", - сказал Лукашенко.

Президент отметил, что, приезжая в Александрию, свою малую родину, испытывает особые чувства. "Чувство страшного волнения. Когда ты достигаешь определенных высот, извините за нескромность, становишься известным человеком, тогда приезжать домой, где ты родился и вырос, и встречаться с глазу на глаз с людьми, которые знают тебя лучше, чем кто-либо в мире, всегда не просто волнительно - это страшно волнительно", - признался глава государства.

Он выразил убеждение, что для любого человека крайне важно не терять связь со своими родными местами и людьми, которые там живут. "Если он не теряет эти чувства, значит, он человек. Если он их потерял и вознесся слишком высоко, забыв о людях, он перестает быть человеком", - сказал Лукашенко.

Глава государства также отметил, что проведению праздника в этом году способствует и погода, хотя в некоторые годы она бывала очень ненастной.

Он обратил внимание, что для многих молодых людей, родившихся в больших городах, например, в Минске, понятие малой родины не наполнено таким смыслом, как для людей, выросших в малых населенных пунктах. "Вот пусть моя малая родина будет вашей малой родиной", - предложил глава государства и пригласил всех приезжать на праздник в Александрию.

"Сегодняшний самобытный праздник помогает нам осознать себя одним из важных звеньев непрерывной цепочки поколений белорусов. Передать детям то, что нам оставили в наследство наши родители. Сохранить национальную самоидентичность, традиции, культуру, а значит - и свою родную землю", - подчеркнул президент.

Праздником в Александрии Беларусь продолжает трилогию "Малой родины" - темы, которая нашла отражение в творчестве музыкантов, создавших альбом "Куточак Беларусі", и вдохновила многих сделать что-то полезное для своего любимого края. "Вы видите, как хорошеет родная земля, становятся зеленее, уютнее города и поселки. Все сделано вашими руками. Вы делаете это прежде всего для себя, своих детей и внуков. Мы вместе создаем нашу Беларусь для жизни, - сказал президент. - И неудивительно, что многие туристы отмечают не только красоту и чистоту Беларуси, но даже находят здесь что-то свое. То, что напоминает им дорогие сердцу родные места".

Раньше люди верили, что, отпраздновав вместе волшебную купальскую ночь, они избавятся от разных напастей и встретят утро обновленными, в мире и согласии, а тому, кто найдет "папараць-кветку", откроются все сокровища земли. "Мы же здесь с чистым сердцем предлагаем каждому гостю свои самые ценные сокровища - культурные, духовные, ремесленные и кулинарные. И дополняем их знаменитым белорусским гостеприимством, которого нигде в мире не найдешь. Я это говорю не потому, что я здесь и это моя малая родина. Я посетил все уголки мира за эти годы, и нет такого гостеприимного народа, как белорусы. Это наш бренд, наша особенность, - подчеркнул Лукашенко. - Убежден: наши встречи должны продолжаться!".