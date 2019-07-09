|
Фотофакт: в Житковичском районе милиционеры откопали ведро с долларами
Источник материала: Партизан
В Житковичском районе милиция оперативно раскрыла дело о краже.
МВД Беларуси
В одном из частных домов исчезла крупная сумма долларов, ювелирные изделия и алкогольные напитки. Была разбита оконная рама подвала. Однако милиционеры посчитали, что её разбил 40-летний мужчина, который делал ремонт в доме и хотел отвести от себя подозрение. И их версия подтвердилась. В гараже мужчины сотрудники уголовного розыска откопали ведро, в котором и было скрытое украденное,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Житковичском районе милиция оперативно раскрыла дело о краже.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)