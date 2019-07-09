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Фотофакт: в Житковичском районе милиционеры откопали ведро с долларами

10.07.2019 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Житковичском районе милиция оперативно раскрыла дело о краже.


МВД Беларуси

В одном из частных домов исчезла крупная сумма долларов, ювелирные изделия и алкогольные напитки. Была разбита оконная рама подвала. Однако милиционеры посчитали, что её разбил 40-летний мужчина, который делал ремонт в доме и хотел отвести от себя подозрение. И их версия подтвердилась. В гараже мужчины сотрудники уголовного розыска откопали ведро, в котором и было скрытое украденное, информирует в Telegram пресс-служба МВД Беларуси.
 
 
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В Житковичском районе милиция оперативно раскрыла дело о краже.
 
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