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Додон намерен просить Россию о скидке на газ

11.07.2019 22:05 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Молдовы Игорь Додон планирует запросить у России дополнительные скидки на газ.

"Очень не хотелось бы повышать тарифы для населения. Поэтому я буду просить руководство России о том, чтобы в следующие 4-5 месяцев получить дополнительную скидку на газ, чтобы иметь возможность решать текущие проблемы", - заявил Додон он заявил в четверг вечером в рамках передачи на телеканале Moldova1.

Он назвал жизненно важным сохранить поставки газа после 1 января 2020 года.

"Я очень надеюсь, что Россия и Украина найдут общий язык по транзиту газа, чтобы мы продолжали получать российский газ через Украину. Газопровод Унгень - Кишинев, который свяжет нас с системой поставок газа из Румынии, не будет готов раньше второй половины 2020 года. А реально, он может начать работу с 2021 года. И то, это тоже может быть российский газ, который будет поступать в обход Украины, через Европу. Проблему газа нам нужно решать всерьез", - подчеркнул Додон.

 
 
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Президент Молдовы Игорь Додон планирует запросить у России дополнительные скидки на газ. "Очень не хотелось бы повышать тарифы для населения. Поэтому я буду...
 
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