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Александр Олешко в Витебске: «Я очень люблю на сцене вместе со зрителями встречать рассвет»

12.07.2019 22:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Если отойти от музыкальной составляющей «Славянского базара», дружба народов показана и через ведущих: напарник Ольги Рыжиковой – российский телеведущий Александр Олешко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Олешко в Витебске: «Я очень люблю на сцене вместе со зрителями встречать рассвет»

Александр Олешко:
Это не только праздник песни и не только праздник искусства, это праздник дружбы, праздник общения. Я очень люблю ночные концерты, я очень люблю на сцене вместе со зрителями встречать рассвет. Я очень люблю, когда зрители расходятся утром по домам, и артисты практически вместе с ними идут в разные гостиницы и разговаривают друг с другом, общаются. Что-то в этом есть совершенно прекрасное и волшебное.

«Мы любим приезжать в Витебск»: что говорят артисты и гости «Славянского базара»

Люди в материале: Александр Олешко
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Если отойти от музыкальной составляющей «Славянского базара», дружба народов показана и через ведущих: напарник Ольги Рыжиковой – российский...
 
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