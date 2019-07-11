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Александр Олешко в Витебске: «Я очень люблю на сцене вместе со зрителями встречать рассвет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Если отойти от музыкальной составляющей «Славянского базара», дружба народов показана и через ведущих: напарник Ольги Рыжиковой – российский телеведущий Александр Олешко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Олешко:
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Новости Беларуси. Если отойти от музыкальной составляющей «Славянского базара», дружба народов показана и через ведущих: напарник Ольги Рыжиковой – российский...
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