Источник материала: Клiч Радзiмы

12 июля в большом зале районного исполнительного комитета прошел районный семинар-учеба по теме: «Аттестация рабочих мест по условиям труда. Обязанности нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию и соблюдение законодательства об охране труда». На семинар были приглашены инженеры по охране труда, работники кадровых служб, ответственные должностные лица, которые принимают участие в аттестации рабочих мест по условиям труда.

Семинар открыла начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Борисовна Жук, которая озвучила повестку дня и напомнила о том, что в 2017 году вступил в силу новый порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Условия труда — совокупность санитарно-гигиенических, психофизиологических и эргономических факторов производственной среды, оказывающих воздействие на функциональное состояние организма работающих, их работоспособность, здоровье, всестороннее развитие личности, процесс воспроизводства рабочей силы и эффективность труда.

Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в целях определения права работников на льготное пенсионное обеспечение, дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, другие льготы, компенсации и доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда на предприятиях, в учреждениях, организациях, независимо от подчинения и форм собственности (включая кооперативы), а также у отдельных лиц в соответствии с настоящим Порядком.

В начале семинара перед присутствующими по вопросу обеспечения безопасности, условий и охраны труда в организациях района в период проведения массовых работ по уборке сельскохозяйственных культур выступил главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Александр Викторович Рудак. Его дополнил председатель районного объединения профсоюзов Игорь Викторович Малюгин.

О состоянии пожарной безопасности и мерах по обеспечению противопожарного режима в нашем регионе проинформировал начальник Шарковщинского РОЧС Андрей Мечиславович Федукович.

В каждой организации сотрудники работают в конкретных условиях. Это важный фактор процесса трудовой деятельности, так как он влияет на работоспособность персонала. Условия труда на рабочем месте должны соответствовать нормам закона, поэтому регулярно выполняется их оценка. Более подробно обо всех нюансах проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, нормативных документах, о предоставлении результатов аттестации в республиканский банк данных, существующих ошибках в оформлении документов и о многом другом рассказала начальник отдела государственной экспертизы условий труда комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского областного исполнительного комитета Ольга Викторовна Дребенцова.

Старший инспектор Шарковщинского районного сектора фонда социальной защиты населения Светлана Иосифовна Петько обратила внимание слушателей на порядок применения результатов аттестации рабочих мест для целей профессионального пенсионного страхования, а также на сроки предоставления необходимых документов и ответственность страхователя.

По вопросу: «О назначении пенсии за работу с особыми условиями труда в соответствии с Законом Республики Беларусь от 17.04.1992 года «О пенсионном обеспечении» и Законом Республики Беларусь от 05.01.2008 года «О профессиональном пенсионном страховании» выступила начальник отдела назначения пенсий и социальной поддержки населения управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елена Богуславовна Олехнович.

В ходе мероприятия все присутствующие могли задать вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.

Елена АНАНИЧ.