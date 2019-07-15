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Россия, Китай и Куба помогают Мадуро оставаться у власти - Эспер
Источник материала: Интерфакс
Венесуэльцы не хотят видеть Николаса Мадуро у власти, однако ему удается оставаться на посту президента Венесуэлы благодаря поддержке РФ, Китая и Кубы, заявил во вторник кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.
"Незаконный режим Мадуро зависит от финансовой и военной поддержки таких стран как Россия, Куба и Китай", - отмечается в письменных ответах Эспера на вопросы членов сенатского комитета по делам вооруженных сил.
По его мнению, "Россия предоставляет поддержку, которая касается технологий, она также помогает в подготовке военных". "В то же время, Куба предоставляет напрямую (Венесуэле - ИФ) разведданные и помощь в решении вопросов безопасности... Китай предоставляет финансовую поддержку, а также - помощь в сфере телекоммуникациях", - подчеркивает Эспер.
"В общем, все эти внешние факторы позволяют режиму Мадуро оставаться у власти против воли народа Венесуэлы", - убежден кандидат на пост главы Пентагона.
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Венесуэльцы не хотят видеть Николаса Мадуро у власти, однако ему удается оставаться на посту президента Венесуэлы благодаря поддержке РФ, Китая и Кубы, заявил во...
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