Россия, Китай и Куба помогают Мадуро оставаться у власти - Эспер

Источник материала: Интерфакс

Венесуэльцы не хотят видеть Николаса Мадуро у власти, однако ему удается оставаться на посту президента Венесуэлы благодаря поддержке РФ, Китая и Кубы, заявил во вторник кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.

"Незаконный режим Мадуро зависит от финансовой и военной поддержки таких стран как Россия, Куба и Китай", - отмечается в письменных ответах Эспера на вопросы членов сенатского комитета по делам вооруженных сил.

По его мнению, "Россия предоставляет поддержку, которая касается технологий, она также помогает в подготовке военных". "В то же время, Куба предоставляет напрямую (Венесуэле - ИФ) разведданные и помощь в решении вопросов безопасности... Китай предоставляет финансовую поддержку, а также - помощь в сфере телекоммуникациях", - подчеркивает Эспер.

"В общем, все эти внешние факторы позволяют режиму Мадуро оставаться у власти против воли народа Венесуэлы", - убежден кандидат на пост главы Пентагона.