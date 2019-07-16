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Гандбол. Минский СКА начал подготовку к сезону 2019-20

16.07.2019 23:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 июля в Вене в офисе Европейской федерации гандбола прошла жеребьевка Еврокубков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Минский СКА начал подготовку к сезону 2019-20

Минский СКА начнет поход за престижным трофеем со 2-го квалификационного раунда. Команда уже начала подготовку к новому сезону. На первой тренировке армейцев побывала Юлия Силипицкая.

Гандбол. Минский СКА начал подготовку к сезону 2019-20

Все подробности подготовки к турниру – в видеоматериале.

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Новости Беларуси. 16 июля в Вене в офисе Европейской федерации гандбола прошла жеребьевка Еврокубков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минский СКА начнет поход...
 
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