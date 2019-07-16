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Гандбол. Минский СКА начал подготовку к сезону 2019-20
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 июля в Вене в офисе Европейской федерации гандбола прошла жеребьевка Еврокубков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минский СКА начнет поход за престижным трофеем со 2-го квалификационного раунда. Команда уже начала подготовку к новому сезону. На первой тренировке армейцев побывала Юлия Силипицкая.
Все подробности подготовки к турниру – в
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Новости Беларуси. 16 июля в Вене в офисе Европейской федерации гандбола прошла жеребьевка Еврокубков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минский СКА начнет поход...
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