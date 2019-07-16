Директор белорусского футбольного клуба поедет в Москву за деньгами

Источник материала: Tut.by

Директор минского «Торпедо» Андрей Салангин рассказал, каким образом клуб будет преодолевать финансовый кризис, поставивший под вопрос существование команды и даже возможность завершения сезона, пишет championat.



Фото: «Торпедо» (Минск)

«Годовой бюджет у нас сформирован. Мы ежемесячно получали финансы за определенные услуги, выставляли счета. Жили от месяца к месяцу. Гарантий на год или на полгода не было. Я поеду в Москву и буду встречаться с людьми, которые заинтересованы взять „Торпедо“. Мы в устной форме обговорили все финансовые вопросы: сколько нужно, чтобы доиграть чемпионат, сколько нужно, чтобы погасить долги. Если все срастется, то „Торпедо“ продолжит играть в высшей лиге», — рассказал Салангин в эфире телеканала «Беларусь 5».

После 15 туров «Торпедо» замыкает турнирную таблицу чемпионата Беларуси с одной победой, тремя ничьими и 11 поражениями.

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