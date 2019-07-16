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Директор белорусского футбольного клуба поедет в Москву за деньгами

17.07.2019 10:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Директор минского «Торпедо» Андрей Салангин рассказал, каким образом клуб будет преодолевать финансовый кризис, поставивший под вопрос существование команды и даже возможность завершения сезона, пишет championat.


Фото: «Торпедо» (Минск)

«Годовой бюджет у нас сформирован. Мы ежемесячно получали финансы за определенные услуги, выставляли счета. Жили от месяца к месяцу. Гарантий на год или на полгода не было. Я поеду в Москву и буду встречаться с людьми, которые заинтересованы взять „Торпедо“. Мы в устной форме обговорили все финансовые вопросы: сколько нужно, чтобы доиграть чемпионат, сколько нужно, чтобы погасить долги. Если все срастется, то „Торпедо“ продолжит играть в высшей лиге», — рассказал Салангин в эфире телеканала «Беларусь 5».

После 15 туров «Торпедо» замыкает турнирную таблицу чемпионата Беларуси с одной победой, тремя ничьими и 11 поражениями.

Что: «Динамо» (Минск) — «Лиепая», 1-й раунд квалификации Лиги Европы, ответный матч

Когда: 18 июля, 19.30

Где: стадион «Динамо»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Топ-менеджер минского «Торпедо» рассказал, каким образом клуб будет преодолевать финансовый кризис.
 
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