Путин и Лукашенко провели переговоры в рамках VI Форума регионов в Санкт-Петербурге

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Форум регионов России и Беларуси проходит в Санкт-Петербурге. Говорят о развитии туризма и образовательного пространства, о молодежной политике и экономической безопасности. Подробности в прямом эфире рассказал корреспондент «МИР 24» Нахид Бабаев.

В эти минуты продолжается пленарное заседание, основная тема которого создание единого гуманитарного и культурного пространства. К нему вот-вот должны присоединиться президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. А до этого они провели двустороннюю встречу, во время которой говорили о товарообороте между странами.

«Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнером, союзником. Мы работаем по всем направлением, в сфере безопасности, в сфере аварийного дела, в оборонке. Россия является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси – почти 4 миллиарда долларов прямых инвестиций», – отметил президент РФ Владимир Путин.

А Александр Лукашенко, в свою очередь, предложил решить все вопросы до декабря, к важной дате для двух государств.

«В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Нам нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, какие есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий. Поэтому, Владимир Владимирович, я предлагаю снять все вопросы к этой дате», – указал глава Беларуси.

В рамках этого форума подписаны десятки соглашений. Так, БелАЗ планирует поставить в Россию карьерные самосвалы на сумму около $600 млн. Крупнейший дистрибьютор белорусской нефтехимии в России подписал пять контрактов на поставку в РФ продукции на 5 млрд российских рублей. Также много договоренностей между регионами. Например, Беларусь и Новосибирская область разрабатывают совместные проекты в сфере биотехнологий. Минск готов поставить в Ленинградскую область пригородные поезда, дорожную, строительную и коммунальную технику и другую продукцию.

Планируется, что пленарное заседание продлится еще час. «МИР» продолжает следить за этим событием.