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Путин и Лукашенко провели переговоры в рамках VI Форума регионов в Санкт-Петербурге
18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В эти минуты продолжается пленарное заседание, основная тема которого создание единого гуманитарного и культурного пространства. К нему вот-вот должны присоединиться президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. А до этого они провели двустороннюю встречу, во время которой говорили о товарообороте между странами.
А Александр Лукашенко, в свою очередь, предложил решить все вопросы до декабря, к важной дате для двух государств.
В рамках этого форума подписаны десятки соглашений. Так, БелАЗ планирует поставить в Россию карьерные самосвалы на сумму около $600 млн. Крупнейший дистрибьютор белорусской нефтехимии в России подписал пять контрактов на поставку в РФ продукции на 5 млрд российских рублей. Также много договоренностей между регионами. Например, Беларусь и Новосибирская область разрабатывают совместные проекты в сфере биотехнологий. Минск готов поставить в Ленинградскую область пригородные поезда, дорожную, строительную и коммунальную технику и другую продукцию.
Планируется, что пленарное заседание продлится еще час. «МИР» продолжает следить за этим событием.
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Стороны обсудили товарооборот между странами. Лукашенко предложил решить все спорные вопросы к декабрю, когда будет отмечаться 20 лет со дня подписания союзного...
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