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Многодетные семьи могут получить материальную помощь к новому учебному году

19.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Семьям, воспитывающим троих и более детей, будет оказана единовременная материальная помощь к 2019/2020 учебному году - по 55,00 рублей на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования.

Для получения помощи необходимо предоставить: паспорт, копию удостоверения многодетной семьи, справку с места учебы на каждого обучающегося.

Документы принимаются с 15 июля по 30 августа по адресу: г. Слуцк, ул. Социалистическая, д.14, кабинет №3 с 8.00 до13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни (ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения»).

Выдача единовременной материальной помощи осуществляется по предварительной записи (телефон 5-41-47).


Слуцкий край

 
 
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Семьям, воспитывающим троих и более детей, будет оказана единовременная материальная помощь к 2019/2020 учебному году - по 55,00 рублей на каждого учащегося,...
 
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