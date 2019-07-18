Многодетные семьи могут получить материальную помощь к новому учебному году

Источник материала: Слуцк Город

Семьям, воспитывающим троих и более детей, будет оказана единовременная материальная помощь к 2019/2020 учебному году - по 55,00 рублей на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования.

Для получения помощи необходимо предоставить: паспорт, копию удостоверения многодетной семьи, справку с места учебы на каждого обучающегося.

Документы принимаются с 15 июля по 30 августа по адресу: г. Слуцк, ул. Социалистическая, д.14, кабинет №3 с 8.00 до13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни (ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения»).

Выдача единовременной материальной помощи осуществляется по предварительной записи (телефон 5-41-47).