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Автомобиль «Мерседес» загорелся на Партизанском проспекте

20.07.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 6-00 19.07.2019 до 6-00 20.07.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара. Огнем повреждено 2 строения.

Автомобиль «Мерседес» загорелся на Партизанском проспекте

19.07.2019 г., 06-09. В д. Изин Пинского района произошел пожар в деревянном жилом доме, принадлежащем пенсионерке 1950 г.р. Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждена внутренняя отделка дома. Причина пожара устанавливается.

19.07.2019 г., 20-30. В г. Бресте на Партизанском пр-те произошел пожар в легковом автомобиле «Мерседес», 1989 г.в., принадлежащем гр-ну 1975 г.р. Огнем повреждены панель приборов, лобовое стекло, закопчен салон. Причина пожара устанавливается.

20.07.2019 г., 00-41. В г. Барановичи на ул. Репина произошел пожар в легковом автомобиле «Мерседес», 1988 г.в., принадлежащем гр-ну 1996 г.р. Огнем повреждены лакокрасочное покрытие, элементы задней части кузова. Причина пожара устанавливается.

20.07.2019 г., 02-42. В р.п. Речица Столинского района на ул. Серафимовича произошел пожар в деревянном жилом доме, принадлежащем гр-ну 1974 г.р. Огнем повреждена кровля на площади 10 м.кв. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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  С 6-00 19.07.2019 до 6-00 20.07.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара. Огнем повреждено 2 строения. 19.07.2019 г., 06-09. В д. Изин Пинского района произошел...
 
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