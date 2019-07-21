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15 кг стекла убрали волонтеры СШ №2 в местах отдыха хотимчан

22.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Летние каникулы – самая радостная пора для школьников, ведь именно летом можно хорошо отдохнуть и набраться сил к предстоящему учебному году. Но для ребят из волонтерского отряда «Вектор» СШ №2 каникулы – не просто веселое и беззаботное времяпрепровождение, но и время полезных дел. В рамках республиканской экологической акции по вопросам раздельного сбора отходов и других вторичных материальных ресурсов «Кто, если не мы!» волонтеры провели мониторинг загрязненности бытовыми отходами, а также обеспеченности контейнерами для сбора мусора самых популярных мест для отдыха у жителей и гостей Хотимска. В ходе проведения акции были выявлены места скопления мусора и бытовых отходов в районе хотимского озера, в березовой роще у д. Богдановка.

15 кг стекла убрали волонтеры СШ №2 в местах отдыха хотимчан

15 кг стекла убрали волонтеры СШ №2 в местах отдыха хотимчан

Ребятами собраны около 15 кг стекла и 4 кг пластика. К сожалению, даже наличие контейнеров для сбора мусора не гарантирует полной чистоты в местах отдыха хотимчан. Поэтому волонтеры активно призывают всех граждан ответственно относится к чистоте родной природы и убирать за собой мусор.

Ольга Летникова,

педагог-организатор СШ №2

 
 
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Летние каникулы – самая радостная пора для школьников, ведь именно летом можно хорошо отдохнуть и набраться сил к предстоящему учебному году. Но для ребят из...
 
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