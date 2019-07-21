Источник материала: Новости Волковыска

Соглашение об упрощении визового режима с ЕС будет подписано не позднее 2 февраля 2020 года. Вероятно, это произойдет уже в этом ноябре. Об этом сообщила журналистам глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин после встречи с президентом, сообщает газета Звязда.

«Да, мы подпишем визовое соглашение. Не могу назвать конкретную дату, но все документы уже подготовлены, и сейчас обе стороны проходят необходимые юридические процедуры. Хотим подписать в ходе работы нынешней комиссии, срок действия которой истекает в ноябре. Твердо уверена, что это удастся. Мы все знаем крайний срок: 2 февраля следующего года. Мы подпишем до того», - уверенно Андреа Викторин.