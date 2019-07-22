Источник материала: Интерфакс

Адвокат мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного по прозвищу "Эль Чапо" ("Коротышка"), подал апелляцию на решение американского суда о назначении его подзащитному пожизненного тюремного заключения, сообщают в понедельник американские СМИ.

По их данным, адвокат Марк Ферних подал апелляцию на следующий день после вынесения американским судом соответствующего вердикта, однако известно об этом стало только сейчас.

Для принятия решения вышестоящей судебной инстанцией потребуется длительный срок, который может составить до 12 месяцев, отмечают СМИ.

В феврале этого года суд присяжных в Нью-Йорке после изучения документов и показаний более чем 50 свидетелей признал "Эль Чапо" виновным по всем пунктам обвинения. В частности, его признали виновными по пунктам обвинениям, связанным с наркоторговлей и преступным сговором.

В течение многих лет "Эль Чапо" был одним из самых разыскиваемых преступников мира. В 1980-е годы "Коротышка" основал наркокартель "Синалоа", на который приходилась четверть всего наркотрафика в США, идущего через Мексику.

Он дважды совершал побеги из мексиканской тюрьмы. В первый раз он был арестован в 1993 году и приговорен к 20 годам тюрьмы, но в 2001 году он спрятался в корзине для белья и сбежал. Затем он был вновь пойман в феврале 2014 года. В июле 2015 года он сбежал из тюрьмы через подземный тоннель.

"Эль Чапо" удалось арестовать лишь в январе 2016 года. Затем он был экстрадирован в США.