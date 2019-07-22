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В Пинске наладили первое в Беларуси производство балалаек и домр. Показываем, как делают музыкальные инструменты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До недавнего времени производства балалаек и домр в Беларуси не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Остались лишь несколько мастеров-самоучек, и свои шедевры они создавали дома – всегда качественно, но не всегда быстро. Перейти с кустарного производства на полупромышленное поможет новая мастерская.
Корпус, сделана заготовка грифа, сделана дека с пружинками, инкрустация.
Осталось не так уж и много: доработать гриф, покрыть корпус несколькими слоями лака да натянуть струны. Эта домра издаст свои первые звуки совсем скоро. На изготовление инструмента ушло не больше месяца. С переездом в новую просторную мастерскую сложный процесс ускорился в несколько раз. Теперь все необходимое для сборки под рукой.
Руслан Макаревич, мастер:
Руслан Макаревич впервые отремонтировал музыкальный инструмент 27 лет назад. Тогда вторую жизнь получила балалайка жены. С тех пор на счету «полесского Страдивари» больше сотни струнных, собранных в домашних условиях.
Учитывая закупку редкого материала, изготовление могло растянуться на год. Тем временем белорусские музыканты балалайки и домры за неимением своего производства все чаще закупали за границей.
Руслан Макаревич:
Таким образом, за качество звука приходилось платить большие деньги или играть на том, что собрано 30-40 лет назад.
А ведь свои талантливые мастера, готовые оттачивать технологию, в Беларуси были всегда. Надо было всего-то обеспечить их условиями и материалом.
Петр Бутрим, корреспондент:
Подбор дерева, безусловно, важный этап. Остальное создается в этих стенах. Помещение под мастерскую выделила местная власть. Сейчас здесь работают два опытных мастера. Есть нужные заготовки и, самое главное, заказы на балалайки, домры, лютни и гитары. Дело сдвинулось с мертвой точки.
Николай Ярмольчук, мастер:
50-60 инструментов собрать и еще 100 отремонтировать за год – вот амбициозный план этой творческой артели. При таком темпе проблему нехватки инструментов в музыкальных школах страны реально решить всего за несколько лет.
Послушайте звук. Слышите? Это хороший звук.
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В Пинске наладили первое в Беларуси производство балалаек и домр. Показываем, как делают музыкальные инструменты
Новости Беларуси. До недавнего времени производства балалаек и домр в Беларуси не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Остались лишь несколько...
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