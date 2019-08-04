Открытый чемпионат РБ легавых собак по болотной дичи «Горка-2019» прошел на Быховщине

Открытый чемпионат Республики
В урочище «Дубки» традиционно собрались со своими питомцами охотники из Беларуси, России, Украины и Латвии.
Легашатников приветствовали заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Тамара Семенова, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Юрий Шумский, президент Федерации охотничьего собаководства Украины Анатолий Голубченко.
Уровень мастерства в охоте на дичь определяло жюри международного класса. Эксперты оценивали работу легавых по нескольким критериям. Во внимание брались не только верность и чутье псов, но и послушание. Важна даже скорость, с которой собака находит дичь.
Оценка работы собаки производилась по трем встречам с птицей. Когда пес замедляет скорость и застывает в стойке, охотник знает, что перед ним добыча. И только после того, когда хозяин даст команду, легавая поднимает ее на крыло.
Легавая, претендующая на высокую оценку дальности чутья, получала ее лишь в том случае, если она продемонстрировала соответствующую дальность при работе по точно замеченной перемещенной птице. А вот собака, не проявившая на протяжении 5 минут желания искать дичь, не обладающая устойчивым поиском и контактом с ведущим, снималась с чемпионата без расценки.
Кстати, испытания рабочих качеств собак не проводятся при полном штиле, порывистом, а также сильном ветре, затяжном или сильном дожде, до рассвета и после наступления сумерек.
В чемпионате участвовали более пятидесяти псов таких знаменитых пород как английский пойнтер, английский сеттер, бретонский эпаньоль, ирландский сеттер, немецкий дратхаар, немецкий курцхаар и шотландский сеттер.
Сергей АНДРЕЕВ.