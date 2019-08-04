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5 городских проблем, которые решились после публикации сторис в Instagram

05.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Instagram SlutskGorod сегодня более 16 тысяч подписчиков, здесь случчане делятся историями из своей жизни и тем, что их беспокоит. Зачастую бывает так, что после публикации истории (Stories) о какой-то городской проблеме, она быстро решается.

И вот несколько примеров за последнее время.

В мае этого года пользователь @mezhenov27 прислал фотографию о том, как «12-летние лошадки» сломали качели на детской площадке. Через сутки им была опубликована новая история: качели заварили.

5 городских проблем, которые решились после публикации сторис в Instagram

В конце июня администратор SG в истории Instagram высказался об огромных ямах возле расчётно-кассового центра ЖКХ по улице Строителей. На следующий день ямы залатали машиной ямочного ремонта «Тайфун» (в видео присутствует ненормативная лексика).

В июле случчане стали обращать внимание на переполненные мусорные контейнеры по всему городу. Так, @massandra_bastardo отметила историю с кучей мусора неподалёку от стоянки рынка - через день всё убрали. 

5 городских проблем, которые решились после публикации сторис в Instagram

Девушки каждый день рано утром приходили на слуцкую набережную, и разбросанный мусор долгое время доставлял им дискомфорт. Через Instagram SlutskGorod они попросили как-то повлиять на ЖКХ, и на следующий день площадка стала чистой.

Читатель жаловался, что на «кольце» в 12-м городке не менее двух недель «росла» яма. Через сутки после после публикации яму залатали.

Мы не можем утверждать, что решения этих проблем напрямую связаны с нашим Instagram. Однако, даже в приведённых примерах просматривается некоторая закономерность, и таких примеров можно привести намного больше. Не говоря уже о тех случаях, когда мелкие городские проблемы решаются через публикацию на сайте - как новость о «заросшем парке» на прошлой неделе.

Бывает и так, что пишут подростки с просьбой построить им стадион для игры в футбол или люди постарше просят срочно проложить асфальт. Понятно, что вопросы с большими финансовыми вложениями так, через соцсети, не решаются. Но на мелкие городские проблемы мы вполне способны указать.

И здесь не надо искать негатив или принимать что-то на свой счёт. Такова тенденция нашего времени: социальные медиа сегодня становятся мостом между обществом и властью, позволяют влиять на принятие решений, оперативно указывать на проблемы и решать их совместно.

Это - просто одна из форм взаимодействия, и прекрасно, что у нас есть такой инструмент. Мы уверены, при правильном его использовании выигрывают все.


Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Новости
 
 
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В Instagram SlutskGorod сегодня более 16 тысяч подписчиков, здесь случчане делятся историями из своей жизни и тем, что их беспокоит. Зачастую бывает так, что после публикации...
 
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