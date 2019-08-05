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Горки сыграют против Ивацевичей
06.08.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
10 августа, в субботу, на городском стадионе состоится очередной матч второй лиги Чемпионата Беларуси по футболу. Горецкая команда сыграет против ФК “Ивацевичи”.
Начало игры в 16:00.
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10 августа, в субботу, на городском стадионе состоится очередной матч второй лиги Чемпионата Беларуси по футболу. Горецкая команда сыграет против ФК “Ивацевичи”....
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