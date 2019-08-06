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Американец заявил, что ему нужен автомат для защиты от 50 диких кабанов, и стал мемом
Источник материала: Tut.by
После
Музыкант Джейсон Исбелл написал в своем твиттере, что после случившихся шутингов поддерживать продажу «штурмового оружия» (по-видимому, винтовок и автоматов) нельзя.
На его твит ответил несогласный с ним Уилли Макнабб (@WillieMcNabb). По его словам, ему необходим автомат, чтобы при необходимости отбиться от 30−50 диких кабанов, которые в течение 3−5 минут забегут к нему во двор.
Образ мыслей американца понравился пользователям твиттера, а сам твит получил 5,2 тысячи ретвитов и 17,8 тысяч лайков. Очевидно, люди не поняли, откуда Макнабб возьмет такие огромные стада кабанов, и почему они за столь короткое время должны попасть именно к нему во двор. В результате фраза про 30−50 кабанов стала мемом. Теперь про кабанов шутят, когда нужно по-быстрому объяснить необходимость владения оружием. Или просто преувеличить грозящую опасность, чтобы, например, прогулять работу.
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