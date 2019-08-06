Американец заявил, что ему нужен автомат для защиты от 50 диких кабанов, и стал мемом

Источник материала: Tut.by

После шутингов в США в стране вновь подняли вопрос о допустимости владения штурмовыми винтовками. В ответ один американец заявил о необходимости иметь автомат, чтобы при случает защитить детей от огромного стада диких кабанов. Пользователи твиттера задались закономерным вопросом, откуда мужчина возьмет такое количество кабанов, и его пост стал мемом. Об этом пишет Memepedia.



Фото: Memepedia

Музыкант Джейсон Исбелл написал в своем твиттере, что после случившихся шутингов поддерживать продажу «штурмового оружия» (по-видимому, винтовок и автоматов) нельзя.

If you’re on here arguing the definition of «assault weapon» today you are part of the problem. You know what an assault weapon is, and you know you don’t need one. — Jason Isbell (@JasonIsbell) August 4, 2019

Если вы сегодня спорите насчет определения «штурмового оружия», вы являетесь частью проблемы. Если вы знаете, что такое штурмовое оружие, вы знаете, что оно вам не нужно.

На его твит ответил несогласный с ним Уилли Макнабб (@WillieMcNabb). По его словам, ему необходим автомат, чтобы при необходимости отбиться от 30−50 диких кабанов, которые в течение 3−5 минут забегут к нему во двор.



Источник: Memepedia

Резонный вопрос для американцев из сельской местности — как убить 30−50 диких кабанов, которые за 3−5 минут забегают во двор, где играют мои маленькие дети?

Образ мыслей американца понравился пользователям твиттера, а сам твит получил 5,2 тысячи ретвитов и 17,8 тысяч лайков. Очевидно, люди не поняли, откуда Макнабб возьмет такие огромные стада кабанов, и почему они за столь короткое время должны попасть именно к нему во двор. В результате фраза про 30−50 кабанов стала мемом. Теперь про кабанов шутят, когда нужно по-быстрому объяснить необходимость владения оружием. Или просто преувеличить грозящую опасность, чтобы, например, прогулять работу.



Фото: Memepedia