Американец заявил, что ему нужен автомат для защиты от 50 диких кабанов, и стал мемом

Источник материала: Tut.by

После шутингов в США в стране вновь подняли вопрос о допустимости владения штурмовыми винтовками. В ответ один американец заявил о необходимости иметь автомат, чтобы при случает защитить детей от огромного стада диких кабанов. Пользователи твиттера задались закономерным вопросом, откуда мужчина возьмет такое количество кабанов, и его пост стал мемом. Об этом пишет Memepedia.

Музыкант Джейсон Исбелл написал в своем твиттере, что после случившихся шутингов поддерживать продажу «штурмового оружия» (по-видимому, винтовок и автоматов) нельзя.

If you’re on here arguing the definition of «assault weapon» today you are part of the problem. You know what an assault weapon is, and you know you don’t need one.