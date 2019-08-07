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В салоне скорой находились 5 человек. Подробности ДТП в Ивацевичах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В центре Ивацевичей в серьезное ДТП попала машина скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После столкновения автомобиль опрокинулся на крышу прямо на проезжей части. Авария произошла около девяти часов вечера, когда движение на улицах районного центра было не самым интенсивным. Карета скорой помощи двигалась по главной дороге. На перекрестке ей не уступил другой автомобиль. Удар был сильный, от него и произошло опрокидывание. В это время в салоне скорой находились пять человек.
Наталия Милюкова, официальный представитель ГАИ УВД Брестского облисполкома:
Оба пострадавших были оперативно доставлены в больницу. К счастью, их жизни ничего не угрожает.
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Новости Беларуси. В центре Ивацевичей в серьезное ДТП попала машина скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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