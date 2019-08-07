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В салоне скорой находились 5 человек. Подробности ДТП в Ивацевичах

08.08.2019 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В центре Ивацевичей в серьезное ДТП попала машина скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В салоне скорой находились 5 человек. Подробности ДТП в Ивацевичах

После столкновения автомобиль опрокинулся на крышу прямо на проезжей части. Авария произошла около девяти часов вечера, когда движение на улицах районного центра было не самым интенсивным. Карета скорой помощи двигалась по главной дороге. На перекрестке ей не уступил другой автомобиль. Удар был сильный, от него и произошло опрокидывание. В это время в салоне скорой находились пять человек.  

В салоне скорой находились 5 человек. Подробности ДТП в Ивацевичах

В салоне скорой находились 5 человек. Подробности ДТП в Ивацевичах

Наталия Милюкова, официальный представитель ГАИ УВД Брестского облисполкома:
В салоне кареты скорой помощи находились четыре пассажира и водитель транспортного средства. Все работники медицинского учреждения. Светофор в данный период времени работал в режиме желтого мигания. В результате ДТП травмы получил водитель, а также его 58-летний пассажир.   

В салоне скорой находились 5 человек. Подробности ДТП в Ивацевичах

Оба пострадавших были оперативно доставлены в больницу. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

У водителя скорой был диагностирован перелом ключицы. Точную картину аварии и вину каждого его участника установит проверка.

Люди в материале: Наталия Милюкова
 
 
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Новости Беларуси. В центре Ивацевичей в серьезное ДТП попала машина скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  
 
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