ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

29-летний дальнобойщик погиб в Лидском районе

08.08.2019 17:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Смертельное ДТП произошло вчера на автодороге М-6 в Лидском районе.

Около 18 часов водитель "Фольксвагена" двигался по второстепенной дороге со стороны деревни Горни, сообщаетГАИ УВД Гродненского облисполкома. 

При выезде на главную М-6 47-летний водитель не предоставил преимущества автомобилю "Вольво" с полуприцепом «Ламберет», который двигался со стороны Гродно. От удара большегруз занесло и кабина перевернулась. От чего водителя выбросило из салона.



В результате происшествия 29-летний водитель фуры получил телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы и открытой травмы живота от которых скончался на месте ДТП.

К слову, водитель автомобиля "Фольксваген" получил права совсем недавно - в прошлом месяце.
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельное ДТП произошло вчера на автодороге М-6 в Лидском районе.
 
Новости дня
Новости разные
 
С белорусов берут дороже за 3D и за кино в выходные. Посмотрите, сколько мы переплачиваем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика