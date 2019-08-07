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29-летний дальнобойщик погиб в Лидском районе
Источник материала: Партизан
Смертельное ДТП произошло вчера на автодороге М-6 в Лидском районе.
Около 18 часов водитель "Фольксвагена" двигался по второстепенной дороге со стороны деревни Горни,
При выезде на главную М-6 47-летний водитель не предоставил преимущества автомобилю "Вольво" с полуприцепом «Ламберет», который двигался со стороны Гродно. От удара большегруз занесло и кабина перевернулась. От чего водителя выбросило из салона.
В результате происшествия 29-летний водитель фуры получил телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы и открытой травмы живота от которых скончался на месте ДТП.
К слову, водитель автомобиля "Фольксваген" получил права совсем недавно - в прошлом месяце.
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Смертельное ДТП произошло вчера на автодороге М-6 в Лидском районе.
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