29-летний дальнобойщик погиб в Лидском районе

сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Около 18 часов водитель "Фольксвагена" двигался по второстепенной дороге со стороны деревни Горни,ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





При выезде на главную М-6 47-летний водитель не предоставил преимущества автомобилю "Вольво" с полуприцепом «Ламберет», который двигался со стороны Гродно . От удара большегруз занесло и кабина перевернулась. От чего водителя выбросило из салона.













В результате происшествия 29-летний водитель фуры получил телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы и открытой травмы живота от которых скончался на месте ДТП.





К слову, водитель автомобиля "Фольксваген" получил права совсем недавно - в прошлом месяце.