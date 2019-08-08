День воздушных поцелуев

Источник материала: Новости Дзержинска

9 августа романтики всего мира празднуют День воздушного поцелуя.

История праздника

В далеком языческом прошлом у каждого природного объекта были свои духи-покровители. Особенно почитались небесные светила — Солнце и Луна, отвечавшие за смену дня и ночи. Адресованные им молитвы о хорошем урожае, высшем заступничестве шептались в сложенные ладони, которые потом поднимали вверх с пожеланиями, чтобы просьбы были услышаны. Собственное дыхание считалось источником жизненной силы – чем сильнее попросить, подуть, тем быстрее долетит послание до адресата.

Позднее подобное обращение ограничилось целованием ладоней, что выражало самые искренние, чистые намерения. Само слово «поцелуй» несет пожелание быть целым, цельным, т. е. здоровым. Прямое прикосновение губ к губам (лицу) всегда не только считалось знаком преклонения перед вышестоящими (вождями, служителями культа, богами), причастностью к чему-то божественному, но и означало степень приближенности.

Чем выше положение человека, тем ближе к голове духовного лидера дозволялось ему прикоснуться губами. А древние египтяне верили, что чем могущественнее почитаемая личность, тем выше должна быть изображающая ее статуя. Поэтому появился обычай летящих поцелуев, когда если не физически, то хотя бы помыслами можно дотянуться до земных воплощений богов (живых или изображенных).

Искусство празднования

Это праздник для влюбленных молодых людей и всех счастливых жителей на планете, которые осознают это. В то время, когда половина человечества погрязла в бытовых проблемах и военно-политических конфликтах, есть те, кто находит время порадоваться каждому мгновению тихого счастья. Легкий воздушный поцелуй – это и флирт, и знак внимания, и просто способ поднять настроение.



