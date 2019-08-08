ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День воздушных поцелуев

09.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

9 августа романтики всего мира празднуют День воздушного поцелуя.

История праздника

В далеком языческом прошлом у каждого природного объекта были свои духи-покровители. Особенно почитались небесные светила — Солнце и Луна, отвечавшие за смену дня и ночи. Адресованные им молитвы о хорошем урожае, высшем заступничестве шептались в сложенные ладони, которые потом поднимали вверх с пожеланиями, чтобы просьбы были услышаны. Собственное дыхание считалось источником жизненной силы – чем сильнее попросить, подуть, тем быстрее долетит послание до адресата.

Позднее подобное обращение ограничилось целованием ладоней, что выражало самые искренние, чистые намерения. Само слово «поцелуй» несет пожелание быть целым, цельным, т. е. здоровым. Прямое прикосновение губ к губам (лицу) всегда не только считалось знаком преклонения перед вышестоящими (вождями, служителями культа, богами), причастностью к чему-то божественному, но и означало степень приближенности.

Чем выше положение человека, тем ближе к голове духовного лидера дозволялось ему прикоснуться губами. А древние египтяне верили, что чем могущественнее почитаемая личность, тем выше должна быть изображающая ее статуя. Поэтому появился обычай летящих поцелуев, когда если не физически, то хотя бы помыслами можно дотянуться до земных воплощений богов (живых или изображенных).

Искусство празднования

Это праздник для влюбленных молодых людей и всех счастливых жителей на планете, которые осознают это. В то время, когда половина человечества погрязла в бытовых проблемах и военно-политических конфликтах, есть те, кто находит время порадоваться каждому мгновению тихого счастья. Легкий воздушный поцелуй – это и флирт, и знак внимания, и просто способ поднять настроение.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 августа романтики всего мира празднуют День воздушного поцелуя.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Волковыске топ-менеджеру цементного завода дали 3 года. Он уверяет, что действовал в интересах госкомпании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика