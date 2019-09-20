5:0! Минское «Динамо» разгромило «Йокерит»

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Минское «Динамо» одержало две победы подряд (над магнитогорским «Металлургом» и хабаровским «Амуром»), что позволило команде подняться на девятое место Западной конференции.

У «Йокерита», который считался претендентом на топ-3 конференции, пока дела не очень: после шести игр в активе финского клуба лишь две победы, что откинуло «джокеров» на предпоследнее место Запада.





Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матча «Йокерит», коэффициент на победу которого 1,47. В случае виктории «Динамо» свою ставку можно будет увеличить в 2,94 раза.





«Динамо-Минск»: Энрот (Осипков); Граньяни (А) – Ерёменко – Принс – Паре – А. Костицын; Евенко – Готовец (К) – Пулккинен – Когалев – Шор; Дерябин – Дюков – Мартынов – Демков (А) – Степанов; Знахаренко – Китаров – Ковыршин – Казьянин – Феоктистов.





«Йокерит»: Калниньш (Ниеми А.); Лехтонен – Грант – Оксанен – Хаапала – Контиола; Лёписте – Эронен – О’Нилл – Норман – Иконен; Кивистё – Лёв – Йоэнсуу – Мозес – Регин; Рясянен – Анттила – Ниеми М. – Хирвонен – Пильстрём.



