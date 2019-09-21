Суд признал экс-президента Румынии Бэсеску агентом коммунистической спецслужбы

Balkan Insight . Апелляционный суд Бухареста признал доказанным, что бывший румынский президент Траян Бэсеску работал информатором департамента государственной безопасности Румынии (секуритате) в коммунистическую эпоху, сообщило 20 сентября издание













Суд подтвердил выводы расследования, проведенного Национальным советом по изучению архивов тайной полиции (CNSAS). В частности, расследование установило, что Бэсеску в 80-е годы занимался шпионажем.





В решении суда отмечается, что Бэсеску предоставлял информацию румынской военной разведке, но не знал, что эта служба была частью секуритате.





Бэсеску заявил, что подаст апелляцию на данное решение, так как не признает обвинений.





Он был президентом Румынии с 2004-го по 2014 год.





Согласно документам румынской разведки и CNSAS, коммунисты завербовали Бэсеску в 1972 году, когда он был студентом академии военно-морского флота. Его досье уничтожили в 1979 году, после того как Бэсеску вступил в Коммунистическую партию Румынии.





В настоящее время Траян Бэсеску представляет интересы Румынии в качестве депутата Европейского парламента от христианско-демократической Партии народного движения.





"Радио Свобода" . Румынским законодательством предусмотрено, что не все бывшие информаторы секуритате могут быть публично признаны доносчиками. Дать правильную оценку – обязанность судов, которые определяют, имела ли деятельность конкретных информаторов значение для секуритате, пишет



