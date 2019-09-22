У пинчанина изъяли более 8 кг насвая

Источник материала: Пинский Вестник

У жителя Пинска изъяли более 8 кг насвая, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники Пинского ГОВД, проверяя информацию о том, что ранее судимый пинчанин 1990 года рождения причастен к организации и сбыту на территории города некурительной табачной смеси насвай, при обыске его места жительства обнаружили более 8 кг вещества, полиэтиленовые пакеты и оборудование для расфасовки.

Вещество изъято, назначена экспертиза, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям гражданина. Ему грозит административная ответственность по ст.16.10. КоАП (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания.

По информации БелТА.