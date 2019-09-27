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Евгений Тихонцов о победе на ЧМ по тяжёлой атлетике: «Доволен местом очень сильно. Но результатом – нет»

28.09.2019 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 сентября в Национальном аэропорту «Минск» встречали белорусских спортсменов, завоевавших награды на чемпионате мира по тяжелой атлетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Тихонцов о победе на ЧМ по тяжёлой атлетике: «Доволен местом очень сильно. Но результатом – нет»

Евгений Тихонцов о победе на ЧМ по тяжёлой атлетике: «Доволен местом очень сильно. Но результатом – нет»

Напомним, в Таиланде наш Евгений Тихонцов в весе 102 килограмма выиграл золото. Олимпийский чемпион Андрей Арямнов завоевал серебро в весовой категории до 109 килограммов. Всего команда привезла домой семь медалей. Спортсменов и главного тренера по приезду поздравляли родные и близкие.

Евгений Тихонцов о победе на ЧМ по тяжёлой атлетике: «Доволен местом очень сильно. Но результатом – нет»

Евгений Тихонцов о победе на ЧМ по тяжёлой атлетике: «Доволен местом очень сильно. Но результатом – нет»

Евгений Тихонцов, чемпион мира по тяжелой атлетике:
Доволен местом очень сильно, конечно. Но результатом – нет. Я был гораздо сильнее, мог поднять гораздо больше килограмм. Но так получилось, что хватило этого.

Самым сложным было настроиться на второй подход в толчке. Когда я не потолкал первый подход 212 килограмм, этот момент был очень тяжелым – настроиться, когда ты понимаешь, что у тебя либо все, либо ничего.

Евгений Тихонцов о победе на ЧМ по тяжёлой атлетике: «Доволен местом очень сильно. Но результатом – нет»

Евгений Тихонцов о победе на ЧМ по тяжёлой атлетике: «Доволен местом очень сильно. Но результатом – нет»

Андрей Арямнов, призер чемпионата мира по тяжелой атлетике, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике (2008):
Что касается, результата, результат без 10 килограммов лучший в моей карьере. Я чувствую, что еще можно добавить, тем более тогда я был очень молодой и юный, а сейчас чувствую в себе уже мужскую силу.

Интенсивные тренировки у белорусских тяжелоатлетов продолжатся. Теперь все силы будут сосредоточены на подготовке к Олимпиаде в Токио.

Белорусский тяжелоатлет Эдуард Зезюлин занял 4 место на ЧМ в Таиланде

Евгений Тихонцов о победе на ЧМ по тяжёлой атлетике: «Доволен местом очень сильно. Но результатом – нет»

Евгений Тихонцов о победе на ЧМ по тяжёлой атлетике: «Доволен местом очень сильно. Но результатом – нет»

Евгений Тихонцов о победе на ЧМ по тяжёлой атлетике: «Доволен местом очень сильно. Но результатом – нет»

Люди в материале: Евгений Тихонцов, Андрей Арямнов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 28 сентября в Национальном аэропорту «Минск» встречали белорусских спортсменов, завоевавших награды на чемпионате мира по тяжелой атлетике,...
 
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