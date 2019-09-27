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Евгений Тихонцов о победе на ЧМ по тяжёлой атлетике: «Доволен местом очень сильно. Но результатом – нет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 сентября в Национальном аэропорту «Минск» встречали белорусских спортсменов, завоевавших награды на чемпионате мира по тяжелой атлетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в Таиланде наш Евгений Тихонцов в весе 102 килограмма
Евгений Тихонцов, чемпион мира по тяжелой атлетике:
Самым сложным было настроиться на второй подход в толчке. Когда я не потолкал первый подход 212 килограмм, этот момент был очень тяжелым – настроиться, когда ты понимаешь, что у тебя либо все, либо ничего.
Андрей Арямнов, призер чемпионата мира по тяжелой атлетике, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике (2008):
Интенсивные тренировки у белорусских тяжелоатлетов продолжатся. Теперь все силы будут сосредоточены на подготовке к Олимпиаде в Токио.
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Евгений Тихонцов о победе на ЧМ по тяжёлой атлетике: «Доволен местом очень сильно. Но результатом – нет»
Новости Беларуси. 28 сентября в Национальном аэропорту «Минск» встречали белорусских спортсменов, завоевавших награды на чемпионате мира по тяжелой атлетике,...
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