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На улице Шабаны в Минске загорелся автомобиль

02.10.2019 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В столице на улице Шабаны загорелась легковушка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пострадавших нет.

Приехавшие на место спасатели быстро устранили возгорание, которое началось в моторном отсеке автомобиля. В результате пострадал двигатель и капот машины. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.

На улице Шабаны в Минске загорелся автомобиль

На улице Шабаны в Минске загорелся автомобиль

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Новости Беларуси. В столице на улице Шабаны загорелась легковушка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пострадавших нет. Приехавшие на место...
 
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