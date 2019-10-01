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На улице Шабаны в Минске загорелся автомобиль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В столице на улице Шабаны загорелась легковушка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пострадавших нет.
Приехавшие на место спасатели быстро устранили возгорание, которое началось в моторном отсеке автомобиля. В результате пострадал двигатель и капот машины. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.
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Новости Беларуси. В столице на улице Шабаны загорелась легковушка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пострадавших нет. Приехавшие на место...
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