Не хотел ждать в очереди: минчанина избили около уборной

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 33-летнего минчанина избили около уборной одного из столичных заведений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Причиной послужило то, что мужчина не стал стоять в очереди и, проигнорировав ее, скрылся в туалете. Уже на выходе его встречали с кулаками. Зачинщики драки скрылись. По словам очевидцем, они были подшофе.







