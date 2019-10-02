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Не хотел ждать в очереди: минчанина избили около уборной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 33-летнего минчанина
Причиной послужило то, что мужчина не стал стоять в очереди и, проигнорировав ее, скрылся в туалете. Уже на выходе его встречали с кулаками. Зачинщики драки скрылись. По словам очевидцем, они были подшофе.
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Новости Беларуси. 33-летнего минчанина избили около уборной одного из столичных заведений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Причиной послужило...
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