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Неделю вежливости на дорогах проводят в Гродно

07.10.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Акция «Неделя вежливости на дорогах» стартовала сегодня в Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Неделю вежливости на дорогах проводят в Гродно

«Предлагаем всем участникам дорожного движения хотя бы в течение недели сосредоточиться на выполнении нескольких правил, способных сделать нашу жизнь комфортней и безопасней. Надеемся, что подобный подход войдет в привычку», — отметили организаторы — областная Госавтоинспекция и портал «АвтоГродно».

В частности, водителям предлагают днем ездить с включенным светом фар, не забывать пользоваться указателями поворотов, быть вежливыми и пропускать другие авто при перестроении. Обращается внимание и на рациональное использование места на парковке. Пешеходов же просят быть внимательными и вежливыми по отношению к водителям при переходе дороги.

Автомобилистов Гродно приглашают также присоединиться к благотворительному автопробегу 12 октября. Его участники передадут канцелярские предметы, средства гигиены одному из детских домов области. Представители автоклубов Гродно проедут колонной по улицам города и тем самым закроют летний сезон.

Источник: БелТА

 
Теги: Гродно
 
 
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Акция «Неделя вежливости на дорогах» стартовала сегодня в Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома. «Предлагаем всем участникам
 
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