Неделю вежливости на дорогах проводят в Гродно

Источник материала: Полымя

Акция «Неделя вежливости на дорогах» стартовала сегодня в Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





«Предлагаем всем участникам дорожного движения хотя бы в течение недели сосредоточиться на выполнении нескольких правил, способных сделать нашу жизнь комфортней и безопасней. Надеемся, что подобный подход войдет в привычку», — отметили организаторы — областная Госавтоинспекция и портал «АвтоГродно».

В частности, водителям предлагают днем ездить с включенным светом фар, не забывать пользоваться указателями поворотов, быть вежливыми и пропускать другие авто при перестроении. Обращается внимание и на рациональное использование места на парковке. Пешеходов же просят быть внимательными и вежливыми по отношению к водителям при переходе дороги.

Автомобилистов Гродно приглашают также присоединиться к благотворительному автопробегу 12 октября. Его участники передадут канцелярские предметы, средства гигиены одному из детских домов области. Представители автоклубов Гродно проедут колонной по улицам города и тем самым закроют летний сезон.

Источник: БелТА